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暖男丁禹兮 見粉絲吵架秒上前調解衝突

娛樂新聞組／綜合報導
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丁禹兮在雨中當街調解粉絲的紛爭。(取材自微博)
丁禹兮在雨中當街調解粉絲的紛爭。(取材自微博)

2020年搭檔趙露思演出「傳聞中的陳芊芊」走紅的大陸男星丁禹兮，去年憑藉「永夜星河」又紅了一把。看似酷帥高冷的丁禹兮，私底下其實個性謙虛、平易近人，而且十分寵粉。他曾在片場英勇搶救落水工作人員、出手保護同戲女童星，近日，他被爆主動出手調解粉絲間的衝突，高EQ處理方式秒登微博熱搜。

近日，丁禹兮參加一場戶外公開活動，但因為當天下雨，不少粉絲打傘等候偶像現身，其中有人指責撐傘會遮擋視線，另一方粉絲粉絲回嘴，「不打傘的話，相機會淋濕」。

丁禹兮聽到雙方爭執後，立刻跟粉絲說不要吵，並主動將自己的傘遞向拿相機的粉絲，還說「那我給你打傘」，溫柔又紳士的舉動，一下子撫平了粉絲的怒氣。該粉絲見狀馬上回應「沒事沒事」。

不少在場目擊全程的網友表示，「暖男力又出現了」、「他勸架時像鄰居家哥哥一樣親切」、「「業務能力能打，性格圈粉，三觀比五官還正」」、「情緒穩定又不擺架子的明星真的很難得」、「那份貼心隔著螢幕都能感受得到」。

其實，丁禹兮的貼心舉動不是第一次被拍到。今年3月間，他曾在片場英勇搶救落水工作人員，時隔不久，他又被發現機警出手保護同戲女童星不被道具撞擊誤傷，好人好事如今再添一樁。

丁禹兮的貼心善舉不是第一次被拍到。(取材自微博)
丁禹兮的貼心善舉不是第一次被拍到。(取材自微博)

丁禹兮 趙露思 微博

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