汪小菲婚禮在即 妻被前夫插刀：曾偷情 聲音傳隔鄰

汪小菲(右)準備和Mandy舉辦盛大婚禮。（取材自微博）

大S 今年2月在日本病逝，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，前夫汪小菲 原訂要在5月和網紅馬筱梅(Mandy)舉辦的婚禮，也會如期舉行，日前被爆就在5月17日。

沒想到婚禮在即，馬筱梅前夫鄭揚融（Robert)卻跳出來指控前妻馬筱梅在兩人還有婚姻事實期間出軌，並指控其通過威脅、網暴等方式壓制相關爆料。而且馬筱梅當時不甘被指控還提出告訴，沒想到卻被法院打臉，認為她深夜帶男人回家還有叫床被投訴等事，是可以受公眾評論，因此判馬筱梅敗訴。

鄭揚融還曬出和馬筱梅還是夫妻時的身分證，證明馬筱梅曾說不曾和他結婚的說法都是謊話，認為她就是從頭到尾都在說謊，還要汪小菲張大眼睛，不要上當。不過，汪小菲和馬筱梅其實早就登記已經是夫妻，只差一個豪華的婚禮，前夫似乎晚了一步。

汪小菲在去年和馬筱梅登記結婚，本月就要補辦婚禮，不僅馬筱梅的前夫跳出來補刀指她曾在婚內出軌，還被鄰居投訴「叫床太吵」。沒想到現在就連婚紗都出包，大陸的「高定婚紗女王」之稱的著名設計師蘭玉，最近透露，曾拒絕為一對名人夫婦設計婚紗，而根據她口中的描述的「這對夫妻」，不少網友就猜是指汪小菲夫婦。

香港 01報導，蘭玉曾為無數女明星設計過婚紗，包含謝娜、盧靖姍、董璇等。她在影片中就坦承曾拒絕過一位名人客戶，雖然她並沒有指名道姓，但是誰根本呼之欲出，她表示：「其實這位客戶過年時期就聯繫我們了，他5月初結婚，（婚禮）本身流量也很大了，拒絕他有一個很特別的原因，價值觀不一樣。」

她說：「這位男士的前妻是我特別喜歡的人，而且前妻已經離開人世了，我會認為很多的事情是不應該這樣做的，那我會堅定站在另外一邊，設計師只是我的職業，除了職業之外，我還要做個人，做人很重要。」