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「金馬影后」鍾雪瑩苦學手語藏洋蔥 親提行李拒大排場

記者陳穎／專訪
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鍾雪瑩去年以「看我今天怎麼說」拿下金馬影后。（華映娛樂提供）
鍾雪瑩去年以「看我今天怎麼說」拿下金馬影后。（華映娛樂提供）

30歲香港女星鍾雪瑩去年演活「看我今天怎麼說」的聽障女孩一舉拿下金馬獎影后。她和導演黃修平、聽障演員吳祉昊接受本報專訪，需要助聽器的吳祉昊大讚鍾雪瑩的手語超強，訪談過程中兩人還可以打悄悄話，她笑說：「我要他不要看手機啦！」

鍾雪瑩前年就以「填詞L」首度提名金馬影后，去年二度叩關，就以精湛演技詮釋聽障女孩，一舉打敗了張艾嘉、吳君如等強敵，拿下金馬影后殊榮。鍾雪瑩坦言：「這一年生活還是一樣啊，我把獎座放在電視機旁邊，每天都可以看到，因為我家很小啦。」

戲齡僅4年的她，坦言封后後生活如常，自己推行李箱、拿包包，「我不需要排場啊，因為這些我自己做就可以啊！」平易近人就像是鄰家女孩。過去她總是演出學生角色，已經進入30歲的她表示，如果還是有人要她演學生，她還是會接受，但心理上是會排斥，因為她就已經不是學生，自己容易出戲。

鍾雪瑩在「看我今天怎麼說」是聽障女孩「素恩」，母親則要她裝上人工耳蝸、努力學口語，不能比手語，盡可能融入社會。雖然她努力讓自己和「一般人」一樣，卻在遇上比手語為榮、以聾人為傲的游學修後，開始懷疑自己，打破自我認同，找到重新認識自己的機會。

吳祉昊是聽障演員，在片中飾演推廣人工耳蝸的聽障人士，他在受訪過程中仍需要手語老師協助，但他其實完全可以侃侃而談，他說：「我戴助聽器、讀唇語，當然太吵雜的時候還是需要老師協助。」

鍾雪瑩的手語程度好到讓吳祉昊大讚，兩人還可以用手語交談，鍾雪瑩坦言過去就有學過，因為家人曾有聽障同學，有手語翻譯時功課就比較能跟上，她覺得如果能學手語可以幫助一些人，開啟學習的念頭，沒想到後來真的需要演出聽障人士。

導演黃修平則表示，要拍這部電影要很嚴謹，因為很怕有弄錯的地方會讓聽障人士覺得不舒服，「我會開拍的契機就是因為潛水時，聽人在水中也要打手語，這讓我覺得很有意義，也讓我很震撼」。導演也分享，也因為這部電影，讓更多人注意到聽障人士的需要，影展時也會安排手語老師，這對我來說都是一種感動。電影「看我今天怎麼說」已在台上映。

「看我今天怎麼說」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊想帶給大家感動。（華...
「看我今天怎麼說」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊想帶給大家感動。（華映娛樂提供）
「看我今天怎麼說」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊培養極佳默契。（華映...
「看我今天怎麼說」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊培養極佳默契。（華映娛樂提供）

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