戲說從頭／孫儷新戲使出超浮誇演技 網：娘娘氣勢回來了

孫儷演活「蠻好的人生」中胡曼黎一角。(取材自微博)

中國女星孫儷 以「後宮甄嬛傳 」、「羋月傳」等劇穩坐女王寶座，前段時間，她主演的都市職場劇「蠻好的人生」上檔，果然首播就以2.7收視登頂，網友紛紛大喊，娘娘氣勢回來了，而她在劇中的精湛演技，也收穫不少好評。近日，孫儷受訪時提到，「好的角色是相互成就的，如果劇本只凸顯我一個人，那是不對的」。

「蠻好的人生」一開頭就是出軌、背叛、第三者插足，劇情雖然狗血，但看起來相當過癮，節奏歡快又有點搞笑。孫儷透露，演這部戲時，「把自己所知道的浮誇全都用上了」。

但她近日受訪時表示，劇本不能只凸顯她一個人，她認為好的角色是互相成就的。孫儷說，「我也會提我身邊一些跟我有關的一些人物的意見給製作團隊參考，因為好的角色是相互成就的，如果劇本只凸顯我一個人，那是不對的，現在觀眾要求很高，只看一個人的獨角戲是支撐不下去的」。

她並提到，「好看的電視劇就是有很多的網交織在一起，網的每一根線就是一個人物，它需要大家一起努力」。

此外，孫儷希望自己的每一個角色都能抹去她的影子，「我的每一個角色，都要抹去『孫儷』的影子，演員還是要不停讓自己有新鮮的東西給觀眾看的，我也非常期待觀眾可以在不同的角色中看到不一樣的我」。

對於劇中「胡曼黎」這個角色，孫儷也曾說過，大多數人認為的「好人」似乎是沒有缺點的，但胡曼黎的角色卻非常飽滿，「她不完美，有陰陽兩面，有缺點也有小心機，但也因此是一個完整的人設」，讓孫儷在看劇本時深受吸引。