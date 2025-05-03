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讓男人羨慕… 與高圓圓結婚11年 趙又廷「財富自由」

娛樂新聞組／綜合報導
趙又廷和高圓圓結婚那天，無數宅男怒喊「奪妻之恨，不共戴天」。(本報資料照片)
趙又廷和高圓圓結婚那天，無數宅男怒喊「奪妻之恨，不共戴天」。(本報資料照片)

40歲台灣男星趙又廷與45歲大陸高圓圓與結婚邁入11年，兩人一直甜蜜如戀愛期。趙又廷近日在綜藝節目「盒子裡的貓」中說，老婆對他可好了，他婚後仍可以「財富自由」。

綜合媒體報導，節目中來賓與趙又廷聊天，詢問他與高圓圓的婚姻生活，問及他一個月有多少零用錢？趙又廷聽完後有些震驚，回答他沒有零用錢，坦言用自己的錢就好了，他與高圓圓各自承擔生活中的費用。

報導稱，趙又廷指高圓圓不壟斷家裡的財政大權，兩人分開管理各自的財務，平時需要添置什麼物品用自己的錢就可以了，婚後仍可以財務自由，高圓圓不會管太多。網友指，對不少男性而言，趙又廷等於有自己的小金庫，很多男人結婚後財務大權自然要交給老婆打理，能夠在婚姻中財富自由，那絕對做夢時都能笑醒了！

節目中，趙又廷毫不吝嗇地對誇讚高圓圓對他可好了，明顯是高甜撒糖，來賓也問趙又廷與高圓圓何時要二胎。趙又廷表示一切順其自然，但從他的表情來看，目前似乎並沒有這個打算。

趙又廷和高圓圓是因為合作電影陳凱歌的電影「搜索」定情，兩人結婚那天，無數宅男對趙又廷怒喊「奪妻之恨，不共戴天」，笑翻不少網友。

趙又廷和高圓圓因合作電影「搜索」擦愛火。（圖：采昌提供）
趙又廷和高圓圓因合作電影「搜索」擦愛火。（圖：采昌提供）

趙又廷 高圓圓

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