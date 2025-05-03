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中國五一檔期 「水餃皇后」3天票房破億領跑

娛樂新聞組／綜合報導
五一檔院線電影最受關注的是「水餃皇后」。（取材自微博）
五一檔院線電影最受關注的是「水餃皇后」。（取材自微博）

五一小長假期間，大陸電影院也迎來一波消費熱潮，文匯報報導，13部中外影片扎堆上映。據網路平台數據，截至5月2日23時，2025年五一檔電影新片（含重映）總票房（含點映及預售）突破3.9億元（人民幣，下同，約5362萬美元），影片「水餃皇后」、「獵金遊戲」、「幽靈公主」、「人生開門紅」、「雷霆特攻隊*」暫列前五。「水餃皇后」上映三天便斬獲1.17億元票房暫時領跑。

據報導，五一檔院線電影最受關注的莫過於「水餃皇后」。該片由劉偉強執導，馬麗、惠英紅、袁富華、太保等主演。在這部影片中，馬麗一改既往喜劇風格，生動演繹「灣仔碼頭」創始人臧健和從擺攤小販成長為一代企業家的女性勵志創業故事。從流落異鄉的單親母親，憑藉堅韌不拔的毅力和對夢想的執着追求，一步步逆風翻盤的艱辛歷程。加之五一國際勞動節與母親節的時間節點，「水餃皇后」無論從角色塑造還是題材選擇上，都完美契合了這一特殊時刻的氛圍，為觀眾帶來溫暖與力量。

邱禮濤執導「獵金遊戲」排名第二。「獵金遊戲」由香港天王劉德華、歐豪領銜主演，倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等強大陣容演出的金融犯罪新作「獵金遊戲」，日前發布電影前導預告及海報，展現驚人強片氣勢，呈現金融市場被利用變成「賭場」，股市升跌皆由隱藏力量操縱的內幕。

母親節 電影院 劉德華

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