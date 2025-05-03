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影／男星錄節目「趕客強制清場」 道歉配表情符號…掉粉900萬

娛樂新聞組／即時報導
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劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」，道歉態度遭嫌，抖音掉粉900萬。(取材自微博)
劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」，道歉態度遭嫌，抖音掉粉900萬。(取材自微博)

藝人劉畊宏日前與團隊在南寧一家知名米粉店拍攝節目時，被爆料要求店內清場，導致一般消費者無法用餐，外傳該節目是「周遊記」第3季的錄製，團隊卻以「美食紀錄片」為名進行錄影，態度遭到批評，劉畊宏雖留言道歉，抖音帳號卻短短3天內掉粉超過900萬。

綜合媒體報導，最近有網友表示自己去南寧一家知名米粉店用餐，門口有3、40人排著隊，他排了20多分鐘快輪到他時，劉畊宏錄影團隊突然出現，冒出十多個大漢把排隊人群全部推開，還叫已經坐下來的年輕客人給他們讓位置，他們圍著一個圈，強行驅離客人，讓劉畊宏能走進店裡錄影。網友氣到發文抱怨，劉畊宏得知後在他爆料文下留言「不好意思，耽誤你吃飯了」，並附上一個臉上冒汗的表情符號。不過網友批他搭配的表情符號顯得不夠誠懇，還被解讀為「陰陽怪氣」。

劉畊宏道歉附上一個臉上冒汗的表情符號。被嫌不夠誠懇。（取材自微博）
劉畊宏道歉附上一個臉上冒汗的表情符號。被嫌不夠誠懇。（取材自微博）

九派新聞訪問店家，店家說不認識劉畊宏，是當天臨時有朋友告知中午有明星要來用餐，後來明星團隊在店裡拍攝了10多分鐘後離開，期間店鋪暫停發放顧客號碼牌。

劉畊宏在疫情期憑健身直播爆紅，抖音一度高達7338萬粉絲，更掀起明星健身直播潮流，隨著疫情解封，大陸民眾外出意願提高，健身直播流量也逐漸下滑，夫妻倆持續宣導健身，也接下不少廣告工作。他受到這次輿論風波影響，3天內抖音掉粉900萬，追蹤粉絲現在6058萬人，能否守住6000大關，還要觀察陸網反應。

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抖音 疫情

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