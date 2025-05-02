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影／「好聲音」女歌手新婚1年丈夫癌逝 去年遇嚴重車禍開腦2次

娛樂新聞組 /即時報導
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畢夏在微博上分享影片，自彈自唱展現全新面貌。(取材自微博)
畢夏在微博上分享影片，自彈自唱展現全新面貌。(取材自微博)

中國好聲音」第二季選手畢夏，2023年經歷丈夫張恒遠因癌症離世後，自己本身去年6月底發生車禍意外，期間曾進行兩次顱腦手術，所幸目前已逐漸康復。

「中國好聲音」女歌手畢夏在經歷丈夫張恒遠因癌症離世後，又遭遇嚴重車禍，近日在社群...
「中國好聲音」女歌手畢夏在經歷丈夫張恒遠因癌症離世後，又遭遇嚴重車禍，近日在社群媒體上首度公開近況。（取材自微博）

近日畢夏在微博上分享影片，以一頭短髮現身，在文中透露去年突然消失的原因，並展現自彈自唱及舞蹈練習的畫面。畢夏回憶車禍時「瞳孔都散掉了」，所幸醫療團隊搶救後逐漸康復。目前她的身體狀況良好，能夠正常飲食、睡眠、唱歌、跳舞，生活也已恢復自理，希望未來能夠再次站上舞臺，並鼓勵粉絲「不必遭受苦難，就能理解生活本身的樣子。」雖然影片經過處理，但仍可清晰看見她左側太陽穴處有明顯凹陷。

畢夏與張恒遠在「中國好聲音」中相識，兩人同屬汪峰戰隊，2022年初結婚。(取材自...
畢夏與張恒遠在「中國好聲音」中相識，兩人同屬汪峰戰隊，2022年初結婚。(取材自微博)

33歲的畢夏，曾以樂隊女主唱身分參加「中國好聲音」第二季，憑藉清亮嗓音而打開知名度，她與同為「中國好聲音」選手張恒遠在節目中相識，兩人同屬汪峰戰隊，並在2022年初步入婚姻的殿堂，同年8月生下一子。而張恒遠卻2023年6月13日因患黑色素瘤，經搶救無效離世，享年36歲。汪峰則發文悼念張恒遠「天堂裡依然有你的歌聲飄盪」，也承諾無論畢夏遇到什麼困難，都會出手相助。畢夏目前獨立撫養兒子。

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中國好聲音 癌症 微博

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