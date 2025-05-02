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7年情斷？李蘭迪被祝「單身快樂」 張新成曬照疑澄清

娛樂新聞組／綜合報導
張新成(右)、李蘭迪緋聞一傳7年多，如今卻爆出分手傳聞。(取材自微博)
張新成(右)、李蘭迪緋聞一傳7年多，如今卻爆出分手傳聞。(取材自微博)

演員張新成、李蘭迪自2017年合演校園愛情劇「你好，舊時光」後，就傳出熱戀緋聞，甚至傳出籌備婚禮的消息，但兩人從未出面回應。在一起七年多的兩人，近日卻傳出了分手消息，震驚不少網友之餘，張新成卻發出一張爬山照，和李蘭迪去年發的一張照片背景雷同，被指是澄清兩人還在一起。

張新成與李蘭迪在「你好，舊時光」中分別飾演林楊、余周周，兩人從幼兒園就認識，是一對青梅竹馬「從校園到婚紗的故事」。兩人在劇中互動甜蜜、默契十足，更傳出假戲真做，多次被拍到親密同框照，兩人的戀情可說是「演藝圈公開的秘密」。

但近日，李蘭迪的粉絲在她的微博留言「單身快樂」、「單身大美女好好搞事業」，引來網友揣測兩人已分手。

張新成則在小紅書上傳一張爬山照片，與李蘭迪去年5月的登山地點雷同，被猜測是在暗示兩人未分手。沒想到不久後，李蘭迪卻刪除去年5月的爬山照，讓情變傳言再起。

有網友猜測，兩人應該是鬧了彆扭，談不上分手；但也有知情人士指出，張新成PO照是為了配合平台做宣傳，並不是網友猜測的認愛。此外，有老粉爆料，李蘭迪和張新成去年已經分手了，現在才曝出來，應該是為李蘭迪接下來的新劇炒熱度。

李蘭迪 小紅書 微博

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