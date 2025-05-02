面部浮腫+腋下贅肉…孫燕姿生圖曝光 驚呆網友

孫燕姿在上海開唱，被發現「胖若兩人」。(取材自微博)

歲月是把殺豬刀，就算氣質歌后也逃不過中年發福的命運？近日，孫燕姿在上海舉辦演唱會，吸引大批歌迷到場支持，但有網友在社交平台分享演唱會片段，驚見孫燕姿「胖若兩人」，不僅臉變得肉嘟嘟、腋下擠出贅肉，連她的服裝造型也被吐槽，「這是把造型權交給了五歲女兒嗎？」

香港 01報導，日前有網友在小紅書 分享了孫燕姿巡演上海站的現場片段，並留言大讚孫燕姿自然地老去，「這才是自然老去。她本身條件比鄭秀文都好，如果稍加運動和科技，駐齡條件最好的。但她沒有，她是真的回歸家庭，放棄誘人的娛樂圈」。

不過，許多網友看到片段後，還是忍不住留言，「我還以為孫燕姿是胖不起來的人」、「胳膊上贅肉太多，第一眼真嚇我一跳」、「真的歲月不饒人，感嘆歲月對容顏的磨失」，但也有人認為，是造型師和燈光、角度的問題，「是這個妝造不太好」、「什麼死亡角度」。

另外，也有粉絲力挺表示，「比起身材，我更在乎她的歌聲，實力才是王道」。

據悉，孫燕姿在上海體育場的兩場演唱會，共吸引超過9萬人朝聖，她首首金曲掀起回憶殺，繽紛視覺讓歌迷讚不絕口，她也激動對全場告白，「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春」。