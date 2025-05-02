王源廣州開唱「自己也搶不到票」 網笑：心裡舒坦多了

王源開演唱會，實際搶票人數高達89萬。(取材自微博)

人氣男團TFBOYS成員之一的王源，近日在社交平台上曬出演唱會海報，並直呼，「沒搶到自己演唱會的門票，我想靜靜，去杭州大蓮花靜靜！」王源工作室還透露，「我不會說，搶票前源哥說我一定能搶到」。消息傳出後，不少網友調侃，「連本尊都搶不到票」、「聽他這樣講，心裡舒坦多了」。

據悉，王源廣州演唱會自官宣至搶票僅間隔5天，但貓眼、大麥、票無憂等平台的上架票量均在短時間內被「秒殺」。據多個大V帳號和媒體報導，廣州站兩場次累計超93.8萬人標記「想看」，實際搶票人數更高達89萬，導致系統多次崩潰。

王源工作室近日公開了他搶票的整個過程，只見螢幕前的王源全神貫注，手指飛速點擊購票頁面。結果廣州站演唱會門票瞬間被搶光，最後平台顯示庫存不足。王源邊搶票邊說道，「激動的心顫抖的手！哎？哎！哎哎哎了，已經沒了，這咋辦呢？沒買到票。廣州站那怎麼辦呢，那麼就讓我們杭州見吧！」

粉絲們對於王源本尊也搶不到票「感到欣慰」，還有人製作了搶票失敗表情包或分享「搶票心路歷程」影片，引起熱議。