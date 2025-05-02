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表情僵、魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇挨批 「難看」登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

劉詩詩、張雲龍主演的奇幻古裝劇「淮水竹亭」日前開播，首播兩小時，站內熱度飆升破5700，首日播放量更高達1800萬。但在亮眼數據背後，網友評價卻褒貶不一，其中以魔改劇情、角色配音、沒CP感最為人詬病。「淮水竹亭難看」也因此登上熱搜，引起熱議。

作為熱門動漫改編的真人劇，「淮水竹亭」自籌備起就備受關注。該劇以人妖對立的奇幻世界為背景，講述了神火山莊大小姐東方淮竹（劉詩詩飾）與王權世家少主王權弘業（張雲龍飾）攜手對抗南垂妖皇，重振一氣盟的傳奇故事。但動畫原著「狐妖小紅娘·竹業篇」只有12集，劇版卻擴充到了36集。

揚子晚報報導，在動畫中，東方淮竹與王權弘業的相遇相知過程十分細膩動人，但若將這段情節簡化，兩人感情發展顯得突兀，使得觀眾難以共情。有網友在微博上吐槽，「改編不是亂編，魔改得連原著的影子都快沒了，完全失去了『狐妖小紅娘』那種獨特的韻味」。

除了魔改問題，劇情節奏也受詬病。影集開頭就以緊張刺激的打鬥場面吸引觀眾眼球，可在後續劇情中節奏卻時快時慢，整體敘事十分鬆散。而且劇中大場面的呈現也不盡人意，無法給觀眾帶來熱血沸騰的感覺。

報導說，在角色方面，劉詩詩主演的東方淮竹被批「眼神空洞」、「表演僵硬」，尤其她在劇中常常眼神遊離，無法詮釋出東方淮竹堅韌又深情的性格特質。張雲龍飾演的王權弘業同樣受到質疑，造型被指缺乏少年感，表演上也不夠霸氣。另有網友指出，兩人毫無CP感，「比較像是陌生人」、「原著裡的宿命感全沒了」。

此外，劇中角色的配音也成了觀眾吐槽焦點。不少觀眾反映，配音與演員口型對不上，聲音和角色形象適配度低，嚴重影響了觀看體驗。

張雲龍飾演的王權弘業被指缺乏少年感。（取材自微博）
張雲龍飾演的王權弘業被指缺乏少年感。（取材自微博）

劉詩詩 微博

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