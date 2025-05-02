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北京電影節揭曉「關於愛的練習」橫掃4獎 姜文讚：搔到癢處

記者廖福生／即時報導
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「關於愛的練習」以敏銳角度檢視婚姻。（圖／海鵬影業提供）
「關於愛的練習」以敏銳角度檢視婚姻。（圖／海鵬影業提供）

挪威電影再度揚威，繼「關於夢（性與愛）」勇擒柏林影展金熊獎，曾在金馬國際影展大獲好評的電影「關於愛的練習」（Loveable），日前更在北京國際電影節上，擊敗包括中國等14部國際強片，橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳編劇等四大獎，成為最大贏家。評審團主席姜文都對該片讚不絕口，稱許「每顆鏡頭都搔到癢處」。

挪威女導演英格斯多蒂爾（Lilja Ingolfsdottir）透過「關於愛的練習」以敏銳角度檢視婚姻，更直擊瑞典電影大師柏格曼（Ingmar Bergman）所稱的「痛點」，大量的心理分析堪稱一劑劑真誠又療癒的解藥，感動無數觀眾，遠超越近年各種戀愛和婚姻的電影，並讓英格斯多蒂爾一鳴驚人。

電影「關於愛的練習」劇情描述，海爾嘉·古倫（Helga Guren） 飾演的瑪利亞努力在家庭和工作之間取得平衡，但她的歐德蓋爾·圖納（Oddgeir Thune）飾演的二婚丈夫西格蒙卻經常出差不在家，致使她的婚姻再度萌生裂痕。儘管瑪利亞努力想挽救這段關係，丈夫卻依然決意離婚。瑪利亞自此陷入悲傷與憤怒，除得面對自己內心最深的恐懼，卻也讓她開始審視自己的問題。

征服北京電影節最大贏家「關於愛的練習」姜文盛讚：搔到癢處。（圖／海鵬影業提供）
征服北京電影節最大贏家「關於愛的練習」姜文盛讚：搔到癢處。（圖／海鵬影業提供）
「關於愛的練習」日前勇奪北京國際電影節最佳女主角等4大獎，成最大贏家。（圖／海鵬...
「關於愛的練習」日前勇奪北京國際電影節最佳女主角等4大獎，成最大贏家。（圖／海鵬影業提供）

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