北京電影節揭曉「關於愛的練習」橫掃4獎 姜文讚：搔到癢處

「關於愛的練習」以敏銳角度檢視婚姻。（圖／海鵬影業提供）

挪威電影再度揚威，繼「關於夢（性與愛）」勇擒柏林影展金熊獎，曾在金馬國際影展大獲好評的電影「關於愛的練習」（Loveable），日前更在北京國際電影節上，擊敗包括中國等14部國際強片，橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳編劇等四大獎，成為最大贏家。評審團主席姜文都對該片讚不絕口，稱許「每顆鏡頭都搔到癢處」。

挪威女導演英格斯多蒂爾（Lilja Ingolfsdottir）透過「關於愛的練習」以敏銳角度檢視婚姻，更直擊瑞典 電影大師柏格曼（Ingmar Bergman）所稱的「痛點」，大量的心理分析堪稱一劑劑真誠又療癒的解藥，感動無數觀眾，遠超越近年各種戀愛和婚姻的電影，並讓英格斯多蒂爾一鳴驚人。