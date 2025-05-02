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最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

娛樂新聞組／即時報導
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謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

港星謝霆鋒一連四場的演唱會日前圓滿結束，演唱會滿滿亮點，其中最受矚目的莫過於和前妻張柏芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）現身捧場，兄弟倆的高顏值一度成為媒體追逐焦點。近日，網友瘋傳17歲的Lucas考入劍橋大學物理系，不過消息未經謝霆鋒或張柏芝證實。

香港01報導，謝霆鋒、張柏芝在2011年離婚，兩個兒子Lucas及Quintus由母親張柏芝主力照顧。據悉，重視教育的張柏芝，曾安排兩個兒子入讀「星二代學府」基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）。這所學校位於沙田石門，蔡少芬子女、 吳綺莉女兒、周家蔚兒子、毛舜筠女兒、跳水皇后伏明霞的長女亦曾在這所學校就讀。

兩兄弟亦不負所望，哥哥Lucas在15歲時以三年時間完成了五年課程；弟弟Quintus亦是學霸，取得全A的優異成績。

報導稱，兩兄弟小小年紀就對科學物理充滿興趣，Lucas曾還原謝霆鋒10年前設計的機械臂模型，現已被香港科技館收錄；弟弟Quintus也曾用礦泉水瓶製作智能投餵器，在日內瓦發明展上獲特別創意獎。

對於Lucas考入劍橋大學物理系的傳聞，目前雖然尚未獲得證實，但兩兄弟在爸爸謝霆鋒演唱會上的互動，已成功圈粉不少。

張柏芝 謝霆鋒 香港

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