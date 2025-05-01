我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

王子奇演古裝劇 手拿電扇離譜穿幫 網酸：草台班子

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王子奇的敬業精神被網友拿出來審判。(取材自微博)
王子奇的敬業精神被網友拿出來審判。(取材自微博)

憑藉「雲之羽」、「五福臨門」走紅的大陸女星盧昱曉，近日搭檔王子奇主演的古裝劇「榜上佳婿」正在熱播，本以為帥哥美女組合能創造高話題，沒想到這部劇雖然上了熱搜，卻是因為王子奇手拿小電扇、盧昱曉哭到笑場的穿幫鏡頭引發熱議。

「榜上佳婿」講述江寧簡府千金簡明舒（盧昱曉飾）意外落崖失憶，也因此躲過滅門慘案，並獲心上人陸徜（王子奇飾）救助，兩人相伴共赴京城考學。後來歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生的故事。該劇融合「偽兄妹」、「奪嫡」、「失憶」等元素，一開播就吸引不少人目光。

沒想到，在第三集中，王子奇在跟土匪對峙時，卻被抓包手上拿著小電扇；另外一場盧昱曉的痛哭戲，則被發現哭到笑場，疑似是後製不小心剪入正片。兩大穿幫鏡頭讓觀眾傻眼，紛紛砲轟「榜上佳婿」是粗製濫造的古裝爛劇，還有人直指「這是哪個草台班子拍的戲」。

不僅如此，王子奇的敬業精神也被網友拿出來審判，有人質疑，「演戲還要拿著電風扇，這是有多熱啊」，王子奇的粉絲則認為這是走戲片段，是劇組誤植。

據悉，「榜上佳婿」導演陳家霖曾執導過「陳情令」，是一位經驗豐富的導演，而男女主角王子奇、盧昱曉近年聲勢大漲，這樣的「強強組合」竟發生這樣的離譜失誤，讓不少網友質疑，難道這是一部「圈錢作品」？

對此，劇組工作人員回應，「穿幫沒辦法避免，鏡頭上的剪輯跟演員片場的行為是不相干的，這可能是我們在後期製作上的一些失誤。」

王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)
盧昱曉近年演了不少電視劇，知名度大漲。(取材自微博)
盧昱曉近年演了不少電視劇，知名度大漲。(取材自微博)

上一則

被裘莉傷太深？小布熱戀小29歲嫩女友仍拒再婚

延伸閱讀

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
高雄運遺體禮車臨停 解釋情況仍被拖吊 網酸：多缺業績

高雄運遺體禮車臨停 解釋情況仍被拖吊 網酸：多缺業績
趙露思直播哽咽挨批「賣慘」 網酸：已看膩

趙露思直播哽咽挨批「賣慘」 網酸：已看膩
「國色芳華」CP楊紫、李現同框 網敲碗別讓續集冷了

「國色芳華」CP楊紫、李現同框 網敲碗別讓續集冷了

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
謝霆鋒和兒子感情緊密，兩個兒子的高顏值也曝光。（取材自微博）

謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因

2025-04-26 21:10
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要