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票房預售倒數第三 「獨一無二」突撤五一檔

娛樂新聞組／綜合報導
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「獨一無二」無預警宣布撤出五一檔，圖為主演張婧儀參加路演。(取材自微博)
「獨一無二」無預警宣布撤出五一檔，圖為主演張婧儀參加路演。(取材自微博)

兵家必爭五一檔正式開鑼，據了解，此檔期原本有13部電影上映，但上映前接連傳來撤檔消息，在「熊孩子．探險熊兵」、「黑暗迷蹤」之後，張婧儀主演的家庭青春片「獨一無二」也突然宣布撤檔，這也是五一檔第三部撤檔電影，相關消息引起網友關注。

據統計，在五一檔上映的11部新片中，「獨一無二」預售票房排名第九，僅高於動畫片「開心超人之逆世營救」和重映的「九龍城寨之圍城」，位居倒數第三名，預售成績不算亮眼。

宣布撤擋當晚，正在電影院跑廳配合宣傳的張婧儀、蔣勤勤、陳明昊、辛雲來等主演，得知消息後雖然依舊配合活動，但明顯看得出來大家情緒有些低落。

據悉，「獨一無二」改編自法國電影「貝利葉一家」，講述女孩喻延（張婧儀飾）與爸爸（陳明昊飾）、媽媽（蔣勤勤飾）、哥哥（辛雲來飾）生活在祖輩經營的魚雜舖中。作為聽障家庭中唯一的正常人，她自幼遊走在家人的無聲世界與外面的有聲世界間，已經習慣擔任橋梁和翻譯器。家人的愛與依賴如藤蔓般纏繞著她，然而去往更寬廣世界的渴望之火也在心裡熊熊灼燒。

該片路演評價不錯，有觀眾表示，導演用「聲音蒙太奇」和「感官錯置」手法，讓觀眾沉浸式感受聽障家庭的世界，還有人說，「幾位演員的演出相當動人，一定要帶著紙巾去看」。

北京首映會上，導演王沐現場官宣影片改檔5月17日上映。

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