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頂流女星筷子腳被認出 疑現身香港只為盡媽媽責任

娛樂新聞組／即時報導
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楊冪鮮少赴港探望女兒，一度被網友嘲諷為失職母親。(取材自微博)
楊冪鮮少赴港探望女兒，一度被網友嘲諷為失職母親。(取材自微博)

中國女星楊冪2011年拍攝電視劇「如意」和男星劉愷威假戲真愛，並在2013年奉女成婚，兩人生下一女「小糯米」，但這段婚姻僅維持5年就在2018年結束，女兒小糯米交由香港的爺爺奶奶照顧；日前有網民於社交網站分享在香港偶遇楊冪的照片，被疑低調探望女兒。

楊冪被目擊出現在香港高鐵站。(取材自微博)
楊冪被目擊出現在香港高鐵站。(取材自微博)

香港01報導，有網民在社交網站以「啊？好像在入關的時候遇到冪姐了！」為標題，留言寫道：「啊啊啊啊趕高鐵跑斷腿，停下一看？這不是楊冪嗎 …好美不敢上去打招呼😭 冪姐是來香港看孩子了嗎？#楊冪 #香港 #偶遇明星」。

從所po的相片中可見楊冪戴了帽子和口罩，她身穿Oversized上衣配短褲，露出一雙標誌性的筷子腳，加上纖瘦身材，即使沒有拍到正面，網民都認得出是楊冪。

楊冪和劉愷威的女兒「小糯米」一直在香港生活。(取材自微博)
楊冪和劉愷威的女兒「小糯米」一直在香港生活。(取材自微博)

照片曝光後網民熱議，有網民就表示：「我表姐經常香港 廣州 深圳經常跑，見過楊冪3次去香港都是坐高鐵 ，人家看孩子很低調的而不是網上說的不管孩子」。

楊冪和劉愷威離婚後各奔東西，10歲的「小糯米」一直在港生活，長得非常像楊冪。楊冪因一心投入工作，鮮少赴港探望女兒，一度被網友嘲諷為失職母親。楊冪先前曾多次被偶遇前往香港，去年還有媒體拍到楊冪帶著爸媽去香港，拎著不少玩具。

楊冪 香港

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