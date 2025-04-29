鋒菲才放閃 張柏芝突稱已沒「戀愛腦」不會死纏濫打

張柏芝受訪時罕見大談愛情觀。(取材自微博)

謝霆鋒 日前在香港舉行演唱會，王菲 早前現身演唱會，低調力證關係穩定。而過去和鋒菲有三角關係的張柏芝 ，近日受訪表示已經到了這個年紀沒有了戀愛腦，不會死纏濫打男方，不免讓人想到有弦外之音。2002年被張柏芝介入，

綜合媒體報導，張柏芝2002年曾介入謝霆鋒和王菲之間的感情，3人展開馬拉松式的愛恨糾纏。2006年鋒芝祕密結婚。2008年陳冠希鬧出豔照門風波，張柏芝名列受害女星之一，謝霆鋒選擇力挺老婆沒分手，沒想到張柏芝竟與陳冠希搭機巧遇時大方合照，成了鋒芝婚姻破裂的最大導火線，兩人在2011年正式離婚。

王菲(右)與謝霆鋒低調力證關係穩定。(取材自微博)

近日，據「縱覽新聞」報導，張柏芝說，2000年左右她所拍的電影已經在演繹那個時代的戀愛腦，例如《十二夜》中的Jeannie，私下她不會死纏濫打，就算傷心痛苦寧願在家療傷痛哭，不會約男方出來哭給對方看，相較之下，她覺得自己比較像「喜劇之王」的「柳飄飄」，在男方面前裝沒事，但上計程車會痛哭。

張柏芝說，在愛情裡，若「不甘心」會傷害到自己，如今她覺得愛情不是不必要，也不是不重要，而是現在的她「沒有時間」處理，現在要談戀愛可以，只是占人生的比例已經沒那麼重。