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「趙甲第」最強黑馬回歸 男頻爽劇掀關注

娛樂新聞組╱綜合報導
「我叫趙甲第2」講述趙甲第步入社會後的故事。(取材自微博)
「我叫趙甲第2」講述趙甲第步入社會後的故事。(取材自微博)

由荊小堯執導，大陸演員賀鵬、丁笑瀅領銜主演的都市傳奇勵志劇「我叫趙甲第2」近日開播。該劇改編自烽火戲諸侯原作「老子是癩蛤蟆」，系列前作「我叫趙甲第」主演班底全數回歸；此前，「我叫趙甲第」以7075萬元票房成績，成為2022年最強黑馬劇。

揚子晚報報導，「我叫趙甲第2」講述趙甲第步入社會後，在多方勢力明爭暗鬥的商業江湖中，最終憑藉自己的實力與謀略強勢破局的故事。首播劇情中，趙甲第與父親趙鑫就家族企業金海集團的發展方向產生分歧，開局就經歷從高峰到低谷，後續趙甲第如何逆風翻盤，迎來事業線、感情線的全面進階，成為觀眾追劇的全面動力。

作為2022年現象級男頻劇「我叫趙甲第」的續作，這部都市傳奇爽劇將以「全員回歸+多維升級」之姿強勢歸來，憑藉著前作的超人氣及口碑積柱，該劇第二季未播先熱。

據報導，相較於第一部稍顯稚嫩的學生時代，「我叫趙甲第2」更強調年輕人如何實現個人理想和自我超越，同時融入中國傳統儒家文化為打底的人間正道價值觀。延續前作的「爽燃」基因，「我叫趙甲第2」在保留原有的快節奏多爽點的同時，更通過多線並行的敘事方式，強化劇情深度。而丁笑瀅飾演的李枝錦作為新加盟核心角色，她與趙甲第之間的情感伏筆，也是本季的一大亮點。

有別於同類型作品，「我叫趙甲第」沒有沿襲男頻劇集慣用套路，而是採用現代都市傳奇題材，內容上突出趙甲第的成長過程。趙甲第從一個單純的「逆富二代」逐漸成長為有理想、有擔當，具備守護家庭與愛情的「英雄」形象，這種「練級式」的成長，獲得眾多男性觀眾買單。

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