李現戀愛論及婚嫁？緋聞女友再爆料：想生女兒

「曉雪Winema」再開直播爆料和男友相處細節。(取材自微博)

大陸男神李現 近年憑藉「去有風的地方」、「國色芳華 」等劇人氣飆漲，連帶他的感情生活也備受矚目。2023年，李現曾被爆出和性感網紅「曉雪Winema」熱戀，傳聞不了了之；近日，「曉雪」又在直播中公開自己和男友的細節，包括兩人已經論及婚嫁，並且「想生女兒」，兩人姓名因此雙雙登上熱搜。

「曉雪」曾透露男友是湖北人，還曬出李現愛吃的胡蘿蔔牛肉絲菜餚，另外，「曉雪」與男友的對話截圖中，男方的網名叫「一休」，而李現在「劍王朝」中的髮型曾被吐槽像一休卡通中的侍衛，疑似因此成為女方對李現的暱稱；「曉雪」更曾上傳「止吐神器」橘子的照片，讓不少粉絲紛紛猜測她是不是懷孕了。

但近一年多來，「曉雪」沒有曬出新進展，不少網友以為兩人已經分手。沒想到，她近日在多次直播中，描述了她和男友相處細節，並具體提到男友身高185公分。

直播一開始時，「曉雪」並未提到李現的名字，但在遭到網友吐槽時，直接脫口「李現，我說李現，你讓李現來告我啊」，等同親口承認男友是李現。

直播中，「曉雪」還提到，男友對她是一見鐘情，兩人已交往五至六年，她見過對方的父母和經紀人。而男友拍吻戲時她雖然吃醋但還是理解，不過她會將對方拍攝吻戲次數記下，作為打醫美的籌碼。她也爆料男友很自律，天天都健身，工作也很辛苦，39度穿幾十斤的鎧甲騎馬，以及男友睡覺會打呼，把腳放到她身上。

網友發現，「曉雪」口中的男友和李現高度吻合，這才驚覺兩人疑似已論及婚嫁，因為「曉雪」在直播中提到，若有第二胎還是想頗腹產，並且想生女兒。