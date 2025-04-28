徐克、施南生獲香港金像獎終身成就獎 離婚11年罕同框

徐克(右起)、施南生獲得終身成就獎，林青霞開心分享喜悅。（取材自微博）

第43屆香港 電影金像獎揭曉，「終身成就獎」授予導演徐克和電影製作人施南生，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻。兩人其實原本是夫妻也是電影界的最佳拍檔，卻在2014年離婚，分開11年的兩人，在舞台上演世紀大同框，林青霞 也一同見證這時刻。

75歲徐克1979年首次執導作品「蝶變」，且能夠在40多年的導演生涯中，一直保持旺盛的創作力，實在難能可貴。他不僅執導了多部經典電影，還監製了多部成功的作品，最為膾炙人口的有1986年監製吳宇森執導的「英雄本色」，1987年監製程小東導演的古裝片「倩女幽魂」等，他執導的「黃飛鴻」也是很多人的經典回憶。

施南生是香港舉足輕重的電影製作人，上世紀80年代香港新浪潮電影興起，施南生的名字就與徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅，擅長行政、策畫、發行、公關和市場推廣，處事風格俐落果斷、眼光獨到，是她在電影界屹立四十多年的成功要素。

當晚，林青霞親手頒獎兩人，先感謝徐克：「徐克是我合作過最多的導演，在他的指導下我迎來了電影世界的第二春，也贏來了東方不敗的美譽。」她也感謝施南生不求回報的幫助，她說：「我初到香港，對香港人生地不熟，我就請Nan Sun幫我談拍戲的合約，Nan Sun義不容辭很快的幫我簽定了幾部戲。我就寫了一封信給她，附上一張支票，Nan Sun把信留下，支票退還給我，贈我一句話：『如果你幫助朋友，要不求回報才好。』40多年了，這句一直刻在我心裡，那封信她一直保留到現在。」