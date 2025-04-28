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「無憂渡」女星夏依丹 驚傳已過世近兩年

娛樂新聞組／綜合報導
「無憂渡」女演員夏依丹已於2023年離世。(取材自微博)
「無憂渡」女演員夏依丹已於2023年離世。(取材自微博)

由大陸男星任嘉倫與女星宋祖兒合演的奇幻探案劇「無憂渡」4月開播以來，收穫高口碑、高收視。不過，有網友發現該劇片尾字幕中，飾演「季離」分身的演員夏依丹名字被以方框框住，依照業界慣例，此框表示演員已故。隨後傳出夏依丹在2023年過世，得年24歲，震驚不少網友。

據悉，夏依丹為1999年出生新疆維吾爾族人，全名夏依丹·艾克拜爾，曾參與演出「傳聞中的陸神醫」、「女師尊在上 魔王在下」、「觸手可及的你」等劇，並在「無憂渡」第二單元「碧玉回春」中，飾演「季離」其中一個分身。

「無憂渡」於2022年拍攝，夏依丹則是2023年8月13日意外離世，年僅24歲。

據夏依丹導演朋友艾爾表示，夏依丹「很努力，形象也很好，就是缺少曝光」。他是在2023年接到編劇朋友傳來的訊息，才得知了夏依丹過世的消息。針對有傳聞夏依丹去世與患有憂鬱症有關，艾爾認為，「她不像是會有憂鬱症的人，每個人都會有壓力，但她是一個非常開朗活潑的人，很能調節自己的情緒。」

艾爾透露，夏依丹最後一條朋友圈是在路上發的自拍，時間停留在2023年8月12日。 「我相信靈魂這件事，作為演員，能夠被關注到，我很替她開心，也希望她安息」。

「無憂渡」的大結局讓網友氣炸。(取材自微博)
「無憂渡」的大結局讓網友氣炸。(取材自微博)

此外，「無憂渡」因為「開放式」結局被觀眾罵翻。劇中，身為玄豹族後代的「宣夜」（任嘉倫飾）必須返回無憂境守護神樹，所以即便被抹去記憶的「半夏」（宋祖兒飾）想起兩人的過往種種，最後仍無法在一起，強行開虐的結局讓網友氣炸，連編劇都被罵上熱搜。

憂鬱症 新疆 維吾爾

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