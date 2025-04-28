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電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

娛樂新聞組／即時報導
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劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)
劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

「2025電視劇導演之夜」日前在寧波舉行，現場星光熠熠，導演、製片、演員、平台方等嘉賓齊聚一堂。最受關注的演員頒獎環節，年度男女主角由李現劉亦菲獲得，男女配角獎則由王勁松、姜妍拿下。

揚子晚報報導，劉亦菲以電視劇「玫瑰的故事」獲得年度女主角獎。李現以電視劇「群星閃耀時」、「春色寄情人」獲得年度男主角獎。

受訪時，李現回應近期熱中於「打鳥」(拍攝鳥類照片)，表示現在自己還處於初學階段，平常喜歡出去走走，享受跟大自然相處的感覺。很榮幸能得到這份榮譽，感謝這兩部戲的主創，今後也會以演員的身分繼續努力。

張晚意以電視劇「父輩的榮耀」「柳舟記」獲得年度影響力男主角獎；李沁以電視劇「追風者」獲得年度影響力女星獎。張晚意向母校的老師們表示感謝，並開心自己的努力被看見，「我少說多做，接下來帶給大家更多更好的作品」。

「年度導演」部分，由費振翔（作品「山花爛漫時」）、惠楷棟（作品「我是刑警」）、鄭曉龍（作品「南來北往」）、汪俊（作品「玫瑰的故事」）以及姚曉峰（作品「追風者」）五位導演奪得。

而「年度影集」的中，「偵察英雄」、「南來北往」、「追風者」、「城中之城」、「我是刑警」、「山花爛漫時」、「凡人歌」、「小巷人家」、「西北歲月」、「玫瑰的故事」、「邊水往事」以及網劇「飛馳人生篇」12部作品獲得「年度劇集」稱號。

李現獲得年度男主角獎。(取材自微博)
李現獲得年度男主角獎。(取材自微博)

李現 劉亦菲

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