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頂流也追星… 肖戰看「偶像」孫燕姿演唱會 感動發了這段文

娛樂新聞組／即時報導
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歌手孫燕姿日前在上海舉行「就在日落以後」演唱會，這是她時隔10年重返上海開唱，吸引大批歌迷蜂擁而至，其中，男星肖戰也以粉絲身分、低調穿上官方應援T恤現身，他被鏡頭捕捉後迅速登上熱搜，網友紛紛感嘆，「肖戰追星和我們也沒區別」、「這才是追星的最高境界」。

孫燕姿在演唱會上主動提到肖戰，一句「聽說今天肖戰有來，謝謝你來看我的演唱會」，瞬間讓全場沸騰。當孫燕姿唱起經典歌曲「我懷念的」時，鏡頭掃過觀眾席時，竟捕捉到肖戰眼眶泛紅的瞬間。

演唱會後，肖戰在社交平台發文，「曾經聽你唱著『25歲的我，學著大人應該有的動作』的我，一直在想25歲啊，真的好遙遠……轉眼間現在的自己卻也離『25歲的我』越來越遠。但一直都在努力學習成為一個大人，成為一個像你一般閃閃發亮的大人」，配圖是舞台光影交織的側拍照。相關話題迅速衝上熱搜。

而孫燕姿也回覆肖戰，「你已經是個閃閃發光的大人了」。

據悉，肖戰是孫燕姿的忠實「迷弟」，早在2019年時，他就曬過和孫燕姿的合影，激動的心情從15個感嘆號中可以看出。

2020年，肖戰參加綜藝節目「我們的歌」和那英組戰隊時，曾靦腆表示孫燕姿是他多年的偶像，而當那英提到可以牽線讓肖戰與孫燕姿合作時，肖戰當場驚呆，讓那英忍俊不禁。也有網友表示，在偶像面前，肖戰再紅也永遠是那個會臉紅心跳的少年。

肖戰

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