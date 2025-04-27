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查出逃稅新罪行？ 吳亦凡入監4年恐「加罪」 網：坐不完的牢

娛樂新聞組／即時報導
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吳亦凡疑似被查出逃稅新罪行，網友擔心他有坐不完的牢。(取材自微博)
吳亦凡疑似被查出逃稅新罪行，網友擔心他有坐不完的牢。(取材自微博)

曾是演藝圈頂流的大陸男星吳亦凡，2021年8月因涉及性侵未成年、聚眾淫亂等遭判處13年有期徒刑，目前坐監將近4年，他卻被爆出涉及高達3億人民幣的逃漏稅案。消息一出，網友紛紛表示，他恐怕有坐不完的牢。

近日，一名自稱是刑事辯護律師的網友在小紅書爆料，吳亦凡已經移送到北京朝陽拘留所，因為他另外涉及高達3億人民幣的逃漏稅案。

爆料的律師說明，如果吳亦凡逃稅罪名成立，他的判決也會更新，意即已經執行的刑期，會以「先併後減」方式算在新判決的刑期內。

不僅如此，據傳吳亦凡在朝陽拘留所已經半年了，更當到「頭板」（房間的老大），不用天天值班，菜色則是饅頭配白菜或是番茄炒蛋。早前也曾有消息傳出，他在服刑期間因為作息、飲食正常，體重增加了9公斤。

其實，吳亦凡坐牢的近4年時間，關於他的傳說從沒停過，包括他的母親不服審訊、賣車換錢，還有他本人狂寫歌求減刑等，去年4月更曾傳出與他有關連的兩間公司新增欠稅公告，消息一度登上熱搜。

這次傳出再添逃漏稅案，不少網友表示他可能面臨「加罪」，「有坐不完的牢」。

吳亦凡 小紅書

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