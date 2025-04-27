約會酷似陳曉小鮮肉？陳妍希一句話暗諷假緋聞

陳妍希遭狗仔直擊，與朋友聚餐竟出現平頭小鮮肉，事後證實是同公司男星王炫南。(取材自微博)

台灣女星陳妍希 結束與大陸男星陳曉 七年婚姻後，恢復單身的她一舉一動都備受矚目。繼日前分享與小15歲男星黃新淳的互動影片後，近日她又被狗仔拍到與小鮮肉私下聚餐，而對方的眉眼竟神似前夫陳曉，再度掀起熱議。

據知名狗仔「吃瓜少女張小寒」在微博 上曝光的影片顯示，陳妍希近日現身一間餐廳與友人餐敘，在結束後眾人離開餐廳。沒想到竟有一位理著平頭的高挑帥哥走出，眉眼酷似陳曉。而陳妍希也笑容滿面的走向帥哥所站的車子旁寒暄告別，看似關係相當熱絡。

而陳曉曾因拍戲將頭髮理成平頭，也因此平頭帥哥的照片曝光後，讓不少網友紛紛留言驚呼，「是真的像，我還以為真的是陳曉」、「長得真像」。不過也有人認為太過捕風捉影，「哪裡像？這單眼皮小眼睛哪裡像」。

對此，陳妍希所屬公司「有米影娛」指出，男方是同公司旗下的男星王炫南，當天只是正常的工作場合，並譴責非法偷拍、看圖造謠之行為。陳妍希工作室也說，「敬請多關注作品，抵制偷拍，遠離藝人私生活。」