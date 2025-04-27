王俊凱主演「749局」 獲金掃帚3大獎成「大贏家」

王俊凱主演的「749局」口碑兩極，票房斷崖式下滑。（取材自微博）

仿照美國的金酸莓獎所創辦的中國電影金掃帚獎，日前公布最令人失望的電影及演員，曾以電影「可可西里」斬獲多項獎項的導演陸川，他自編自導、由王俊凱主演的科幻片「749局」，慘獲最令人失望影片、最令人失望導演、最令人失望編劇三大獎；電影版「花千骨」獲頒最令人失望影片、最令人失望導演。

「749局」由TFBOYS王俊凱主演，影片靈感源於導演陸川軍校畢業後在749局的工作經歷，於2024年10月1日十一檔上映。「749局」上映後口碑票房雙敗，從劇情、演技至特效均遭受批評。網友吐槽劇情難看，「看完這片子比上兩個小時班還難受」。不僅如此，電影放映不到一半，便有觀眾陸續離場。

最近暴紅的女星陳都靈主演的電影版「花千骨」，則獲頒最令人失望影片、最令人失望導演，完全比不上經典的電視版。電影版「花千骨」上映僅四天，獲得央視節目的「最高」評價：開年第一爛。無論是在劇情、特效、選角，還是演員的詮釋等方面，電影版「花千骨」都受到嚴厲批評。

據了解，金掃帚獎是由「青年電影手冊」主辦發起的華語電影史上首個為年度最差影片頒發的獎項。此前，林志玲 、楊冪、張柏芝 、景甜、劉亦菲、肖戰、李現 、鄭愷、鄧超、甄子丹、孫紅雷等當都選過最令人失望男女演員，而王寶強、王晶、馮小剛、張藝謀、陸川則曾上榜最令人失望導演。