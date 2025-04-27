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受傷還出席活動 吳京勉新人：以超越我為目標

娛樂新聞組／綜合報導
吳京因翻車意外受傷，戴着頸部固定器亮相。(取材自微博)
吳京因翻車意外受傷，戴着頸部固定器亮相。(取材自微博)

憑藉「戰狼」、「長津湖」等片成功塑造「愛國鐵漢」形象的大陸男星吳京，這段時間來產量大減，鮮少公開露面。近日，他現身北京出席「中央戲劇學院與影武堂戰略合作啟幕暨校外實踐基地授牌儀式」。讓人訝異的是，他戴著頸部固定器，顯然是受傷了，讓不少網友大呼「要好好保護自己」。

51歲吳京，被視作中國動作電影新一代領航人物。近日，他負傷出席「中央戲劇學院與影武堂戰略合作啟幕暨校外實踐基地授牌儀式」，獲網友大讚，果然是一代武打巨星。

他在典禮上表示，「靠命去拚的時代已經過去了，更多的是靠我們的智慧、我們的文化、表演，靠我們的真誠去感動觀眾」，更鼓勵現場學生，「大家要以超越我為目標，等大家超越我、電影綻放在大銀幕時，我會送上大大的擁抱」。

吳京並透露，自己不久前遭遇翻車意外，神經被壓迫，導致頸部受傷，因此必須配戴頸箍亮相。但他亦開玩笑說，「我自己就沒有做好『為人師表』」，並稱希望一眾學員經過專業訓練後，他日能夠減少受傷。

看到吳京戴著頸部固定器，不少網友擔心喊話，「一定要注意安全」、「動作演員最辛苦」、「早日康復」。

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