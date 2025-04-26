59歲歌手張咪三度罹癌 「切一半舌頭」喊崩潰

大陸歌手張咪曾赴台發展。（取材自微博）

59歲的大陸歌手張咪，陸續罹患口咽癌、扁桃體癌第四期，因無法動刀切除，得仰賴化、放療抗癌，未料卻因此三度罹癌。當她去年聽見醫師宣布舌癌，等於是歌手之路的死刑 ，當下崩潰暴哭：「用了五年，剛走出鬼門關，卻又給我推了回來。」

她是第一位被歐洲唱片公司簽約的華語歌手，也曾赴台發展，近來接受大陸「人物」雜誌訪問，回顧六年抗癌之路，初期因第四期的癌細胞 侵襲肌肉，導致她口腔骨頭斷裂、牙齒全黑了、體重暴瘦12公斤，她想知道剩下多少時間，醫師只說快了。不過她跟醫師團隊決定拚一次，接受三個月的化療、放療，各種副作用全都找上門，期間血小板只有二，不斷徘徊於生死邊緣，當她進行放療期間，忍不住對老公吶喊「我不治了！死亡只是一瞬間，可疼痛卻如同凌遲，我不怕死，但我真的受不了疼痛」。

大陸歌手張咪陸續遭受三種癌症侵蝕。（取材自微博）

最終她順利戰勝死神，去年歡慶戰勝兩種癌症 ，成為存活率5%的幸運兒，不久之後再度陷入絕望，聽從醫師指示住院動刀切除舌癌，「這次因為病灶在舌側，唯一的治療方案就是豎著切掉一半舌頭」。

張咪去年11月的切舌手術相當成功，但失去了半個舌頭，過著失聲的生活，失去了對身體掌控權的她萬念俱灰，直言「那是一種比死了還難受的體驗」。在她適應無法靠聲音溝通的日子，春節期間突然可以說話了，只是聲音跟過去大不相同，她悲喜交加表示：「很意外，能說話了，我欣喜。但同時，心裡那點僅存的『可以繼續唱歌』的火苗也熄滅了。」