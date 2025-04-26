謝霆鋒暌違25年個唱 王菲聞定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈

香港歌手謝霆鋒一連四天在港開演唱會。（取材自微博）

香港歌手謝霆鋒 一連四天在港開演唱會，成為首名登啟德主場館舉行演唱會的華人 歌手，也是他暌違25年的個人演唱會。第二場時，與謝霆鋒交往邁向11年的天后王菲 ，被直擊也現身力挺愛人的演出，隨著他們的定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈，網友大喊「撒糖了」、「好甜」。

粉絲苦等25年，謝霆鋒相當重視此次演出，演唱會斥資2000萬港幣（約257萬美元）打造，謝霆鋒團隊充分利用啟德主場館，在場館前後以及中間，特別打造多個小型舞台，除有巨型螢幕外，還有10公尺高的移動拱門、滑動式T型延伸舞台、懸空的大型球體，並搭配噴火及煙火特效。

謝霆鋒開演唱會，王菲和友人坐在包廂。（取材自小紅書）

第二場演唱會依舊眾星雲集，有陳奕迅夫妻、陳偉霆、張家輝、蘇永康，還有網友拍到王菲也到場聆聽。從網友拍攝的影片中可看到，王菲和友人坐在包廂，她低調戴著口罩，穿著黑色上衣和牛仔褲，隨著音樂搖擺，或是滑滑手機。還有影片拍到她隨著謝霆鋒的歌曲「玉蝴蝶」嗨到手舞足蹈。而「玉蝴蝶」是歌迷公認是謝霆鋒和王菲當年的定情曲。也有網友翻出王菲25年前去了謝霆鋒演唱會。