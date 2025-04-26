同框小18歲楊紫 50歲林志玲不顯老

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

「台灣第一名模」林志玲 儘管已經50歲當媽，但外貎相當凍齡。之前受邀出席Ralph Lauren秋冬時裝秀，看不出她比合影的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）大八歲；日前林志玲飛往北京參加電影節，同框42歲孫儷 、32歲楊紫 ，即便已經50歲，站在32歲的楊紫身旁，「志玲姐姐」看不出有18歲的年齡差。

林志玲整個人有仙氣飄飄的感覺。(取材自微博)

林志玲出席北京國際電影節「注目未來」單元頒獎禮，身穿粉色紗裙，搭配中式編髮造型，人氣十足，被媒體稱為「被寵愛的美人」。她和孫儷和楊紫坐在一起，三人同框互動熱絡，瞬間成為鎂光燈焦點，孫儷還透露和楊紫一直認識，但這次是兩人第一次見面。

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）相比絲毫不顯老。(取材自微博)

當天楊紫身著Valentino 2025早春系列刺繡薄紗禮服，以古典盤髮造型亮相，生圖因儀態舒展、皮膚透亮獲評「油畫公主」；孫儷以幹練優雅造型亮相，一向以短髮造型亮相的她，則將頭髮梳成短短的高馬尾，不過有部分網友認為「過於樸素」。

孫儷以黑色透膚禮服搭配高馬尾造型出席。(取材自微博)