我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

「浪姐」態度轉變… 陳德容遭當眾呼巴掌不生氣

記者梅衍儂／綜合報導
陳德容（左）被管樂呼巴掌。（取材自YouTube）
陳德容（左）被管樂呼巴掌。（取材自YouTube）

大陸實境競技節目「乘風2025」（簡稱「浪姐6」）最新播出來到第三次公演，陳德容此回和侯佩岑、鄧萃雯、管樂同組，四人高唱「向雲端」輾壓葉童組；而演出之前，節目請到世界知名女高音莎拉布萊曼（Sarah Brightman）表演，讓粉絲超驚喜。

陳德容（左）在被管樂扇巴掌一點也沒生氣。（取材自YouTube）
陳德容（左）在被管樂扇巴掌一點也沒生氣。（取材自YouTube）

莎拉布萊曼2008登北京奧運開幕演出，之後也上過大陸節目「幻樂之城」，這次她的舞台劇剛好巡迴到北京，便應芒果台邀請登上「浪姐」，她高唱名曲「Scarborough Fair」，並參與「浪姐」評審的投票權，帶給觀眾不同觀點。

莎拉布萊曼登「浪姐」三公舞台當表演嘉賓。（取材自YouTube）
莎拉布萊曼登「浪姐」三公舞台當表演嘉賓。（取材自YouTube）

此外，陳德容雖從節目開始就因為態度、能力一路被網友議論，但她始終破關斬將，且這次分配到侯佩岑一組，在三位團員的熱情感染下，她也漸漸敞開心房，和大家打成一片，不少網友打趣說陳德容開始洗白，也贏回觀眾緣，更有許多網友認為是侯佩岑、管樂和鄧萃雯的溫暖融化了她。

陳德容（左）在拉票環節和管樂搞笑演出。（取材自YouTube）
陳德容（左）在拉票環節和管樂搞笑演出。（取材自YouTube）

在三公的拉票環節中，陳德容難得豁出去，把籃球套在頭上，讓管樂把她的頭當球打，甚至呼了她好幾巴掌，讓在場的吳宣儀、宋妍霏等人嚇到臉都歪了，結果陳德容一點也不生氣，專注在搞笑拉票中，網友紛紛覺得她似乎變了一個人，直言「侯佩岑團把陳德容養得很好」、「陳德容在侯佩岑團被治癒了」。

div id="weibo" class="panel">

陳德容被「浪姐」中吳宣儀和Vava溫暖的一面感動到落淚。（取材自YouTube）
陳德容被「浪姐」中吳宣儀和Vava溫暖的一面感動到落淚。（取材自YouTube）

投票 台劇 奧運

上一則

郭雪芙笑評老外男友吹髮功力：我自己吹比較快

下一則

2027年有桃花？于美人：若有緣 不排斥閃婚

延伸閱讀

莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻

莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻
吳謹言丫鬟上「浪姐6」超瘋 拋甩侯佩岑掀她真面目

吳謹言丫鬟上「浪姐6」超瘋 拋甩侯佩岑掀她真面目
「浪姐6」葉童一首歌唱出心裡話 陳德容躺贏網友怒了

「浪姐6」葉童一首歌唱出心裡話 陳德容躺贏網友怒了
陳德容跳周董名曲「太悠哉」 網嘲：跳個大概

陳德容跳周董名曲「太悠哉」 網嘲：跳個大概

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點