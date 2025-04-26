章若楠顏值音痴 唱紅「難哄」插曲自曝是靠修音

章若楠個性外向。(取材自微博)

大陸女星章若楠 與白敬亭演出趙露思 「偷偷藏不住」姐妹作「難哄」爆紅，人氣迅速飆升。章若楠近期與「難哄」製作人龍丹妮錄製綜藝節目時，在節目中大展歌喉，一開口就讓網友笑翻，原來她是演藝圈中著名的高顏值音痴。

上報報導，章若楠憑藉「難哄」爆紅後，外界原以為她是很內向的文靜女星，誰知她是劇組演員中最外向的人，「難哄」製作人龍丹妮透露，她與章若楠在劇組開拍後，有一天去探班，而章若楠一上桌就拿著酒說：「來！喝一杯！」所以雙方就此結為好友。

章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」擁有高人氣。(取材自微博)

據報導，章若楠與龍丹妮一起錄製綜藝節目「毛雪汪」，章若楠獻唱「難哄」中的插曲〈一切的一切〉，這首歌也是她跟女二張淼怡合唱關於友情的歌，沒想到章若楠才開口唱馬上就走音，她還尷尬害羞表示：「能不能把那個原唱（導唱）開一下？」讓主持人毛不易吐槽說：「妳不就是原唱？」章若楠馬上笑說，是要開「修音版的原唱」，毫不避諱承Y認錄音還需要修音。

報導指出，章若楠唱完後，馬上問毛不易如何正確地唱歌，毛不易表示：「我覺得妳嗓音挺好的，主要是妳不好意思在唱歌的時候放情緒，就像我們（歌手）不好意思在演戲的時候放情緒。」章若楠聽完後隨即起身笑說：「對，你太準確了！」

章若楠個性外向。(取材自微博)

事實上，章若楠過去錄製「中餐廳」時，在節目中高唱周杰倫 〈一路向北〉，一開口馬上跌破眼鏡，劉畊宏忍不住笑說：「周杰倫都要哭了。」章若楠勇於展現歌喉的表現，讓網友直呼超級可愛。