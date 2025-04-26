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「可可西里」大導翻車 自編自導「749局」拿3金掃帚獎

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「749局」由陸川(右)導演，王俊凱(左)主演。（取材自微博）
「749局」由陸川(右)導演，王俊凱(左)主演。（取材自微博）

仿照美國的金酸莓獎所創辦的中國電影金掃帚獎，25日公布最令人失望的電影及演員，曾以電影「可可西里」斬獲多項獎項的導演陸川，他自編自導、由王俊凱主演的科幻片「749局」，慘獲最令人失望影片、最令人失望導演、最令人失望編劇3大獎；電影版「花千骨」獲頒最令人失望影片、最令人失望導演。

「749局」由TFBOYS王俊凱主演，影片靈感源於導演陸川軍校畢業後在749局的工作經歷，於2024年10月1日國慶檔在中國大陸上映。「749局」上映後口碑票房雙敗，從劇情、演技至特效均遭受批評，網友吐槽劇情難看，「國慶看完這片子比上兩個小時班還難受。」不僅如此，電影放映不到一半便有觀眾陸續離場。

陳都靈演出「花千骨」電影版。（取材自微博）
陳都靈演出「花千骨」電影版。（取材自微博）

最近暴紅的女星陳都靈主演的電影版「花千骨」，則獲頒最令人失望影片、最令人失望導演，完全比不上經典的電視版，「花千骨」上映僅4天，獲得大陸央視節目的「最高」評價：開年第一爛！無論是在劇情、特效、選角，還是演員的詮釋等方面，電影版「花千骨」都受到嚴厲批評。

據了解，金掃帚獎是由「青年電影手冊」主辦發起的華語電影史上首個為年度最差影片頒發的獎項。此前，林志玲、楊冪、張柏芝、景甜、劉亦菲、肖戰、李現、鄭愷、 鄧超、甄子丹、孫紅雷等當都選過最令人失望男女演員，而王寶強、王晶、馮小剛、張藝謀、陸川則曾上榜最令人失望導演。

電影「749局」口碑兩極，票房斷崖式下滑。(取材自澎湃新聞）
電影「749局」口碑兩極，票房斷崖式下滑。(取材自澎湃新聞）

在2024年10月1日當天「749局」單日票房超1.7億元，奪得十一長假檔首日票房冠軍。但第二日該片票房便迎來斷崖式下滑，並且口碑兩極分化。在社交平台上，有網友發表影評稱「749局」特效看著過癮，值得一看，也有網友吐槽劇情難看，「看完這片子比上兩個小時班還難受。」不僅如此，電影放映不到一半便有觀眾陸續離場。

林志玲 張柏芝 李現

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