我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅稱習近平有打電話來 中駐美使館駁斥

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

撒糖囉…謝霆鋒演唱會 王菲相挺 1舉動超甜的

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港歌手謝霆鋒一連四天在港開演唱會。（取材自微博)
香港歌手謝霆鋒一連四天在港開演唱會。（取材自微博)

香港歌手謝霆鋒一連四天在港開演唱會，成為首名登啟德主場館舉行演唱會的華人歌手，也是他睽違25年的個人演唱會。第二場時，與謝霆鋒交往邁向11年的天后王菲，被直擊也現身力挺愛人的演出，隨著他們的定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈，網友大喊「撒糖了」、「好甜」。

粉絲苦等25年，謝霆鋒相當重視此次演出，演唱會斥資2000萬港幣打造，謝霆鋒團隊充分利用啟德主場館，在場館前後以及中間，特別打造多個小型舞台，除有巨型螢幕外，還有10公尺高的移動拱門、滑動式T型延伸舞台、懸空的大型球體，並搭配噴火及煙火特效。

謝霆鋒開演唱會，王菲和友人坐在包廂。（取材自小紅書)
謝霆鋒開演唱會，王菲和友人坐在包廂。（取材自小紅書)

第二場演唱會依舊眾星雲集，有陳奕迅夫妻、陳偉霆、張家輝、蘇永康，還有網友拍到王菲也到場聆聽。從網友拍攝的影片中可看到，王菲和友人坐在包廂，她低調戴著口罩，穿著黑色上衣和牛仔褲，隨著音樂搖擺，或是滑滑手機。還有影片拍到她隨著謝霆鋒的歌曲「玉蝴蝶」嗨到手舞足蹈。而「玉蝴蝶」是歌迷公認是謝霆鋒和王菲當年的定情曲。也有網友翻出王菲25年前去了謝霆鋒演唱會。

謝霆鋒、王菲2014年上演世紀復合後，多次傳出分分合合，近年兩人交往狀況穩定，屢次被粉絲撞見在機場有放閃的小舉動。

王菲25年前去了謝霆鋒演唱會。（取材自微博)
王菲25年前去了謝霆鋒演唱會。（取材自微博)

謝霆鋒 王菲 華人

上一則

陸「情歌王子」當金主還扛電影男主角 首日票房只有397美元

延伸閱讀

周杰倫巡演火熱 看不到本尊的大屏區…票也賣光

周杰倫巡演火熱 看不到本尊的大屏區…票也賣光
王菲愛女19歲 李嫣抽菸照掀兩派舌戰

王菲愛女19歲 李嫣抽菸照掀兩派舌戰
王菲19歲女兒抽菸照 網：愈來愈像爸媽

王菲19歲女兒抽菸照 網：愈來愈像爸媽
謝霆鋒副業傳奇 賣香腸海撈15億人民幣

謝霆鋒副業傳奇 賣香腸海撈15億人民幣

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久