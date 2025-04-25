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陸「情歌王子」當金主還扛電影男主角 首日票房只有397美元

娛樂新聞組／即時報導
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沙寶亮有「情歌王子」的封號。(取材自微博)
沙寶亮有「情歌王子」的封號。(取材自微博)

53歲的大陸歌手沙寶亮，一直有「情歌王子」的封號，他曾為陸劇「金粉世家」演唱〈暗香〉成為經典金曲，他心月跨界拍戲演出「星漢燦爛」、「相思令」。他首度在電影「鑽石照耀鐘鼓樓」擔任男主角，並且也有投資，這戲的導演兼編劇祁又一因資金中斷，還賣掉加拿房子拍攝，經過3年終於等到上映日子，結果首日票房成績僅人民幣2898元（約397美元），票房十分慘淡。

綜合媒體報導，「鑽石照耀鐘鼓樓」導演兼編劇祁又一，曾入圍2024年第18屆FIRST青年電影展。戲的故事講述搖滾老炮兒崔達成（沙寶亮飾演）與不靠譜的女兒趙小鹿（陳芋米飾演）的荒誕故事。趙小鹿在結婚前夕丟了訂婚鑽戒，決定逃婚並聯繫多年不見的父親崔達成。崔達成發現女兒的出現能幫助他突破創作瓶頸，於是想用父愛綁住女兒，引發一連串笑料。

沙寶亮接演電影並首度擔任男主角。(取材自微博)
沙寶亮接演電影並首度擔任男主角。(取材自微博)

報導指出，「鑽石照耀鐘鼓樓」噱頭就是出生於北京的沙寶亮。當年，沙寶亮因演唱一曲「暗香」紅極一時。近年開始跨界拍影視劇的他，出演的「鋌而走險」「骨董局中局之鑑墨尋瓷」「門鎖」「你好，神槍手」「哈爾濱一九四四」收視口碑表現平凡。這次他也投入3千萬人民幣，不但是金主，更是自己擔綱男主角的首部電影。

據報導，觀眾認為「鑽石照耀鐘鼓樓」缺乏京味喜劇應有的貧嘴對話和響亮的網絡段子，顯得平庸無趣。電影截至首映當天晚上9點，該片票房僅2898元人民幣，折合約397美元，加上事前沒有賣預售票，與預估的票房差距甚大。陸媒分析，該片被列為今年四月票房最慘陸片。

沙寶亮曾演出「相思令」。(取材自微博)
沙寶亮曾演出「相思令」。(取材自微博)

沙寶亮和演員妻子朱娜結婚逾20年，育有一女，2020年男方被拍到與合作過電視劇「骨董局中局2」的美女演員戴笑盈在浙江橫店吃飯，飯後同回酒店，還有疑似牽手畫面，在網上掀起熱議。

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