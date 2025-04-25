張小斐查雙人墜樓案 揭發網路「惡意」殘酷真相

張小斐在電影「惡意」中飾演執著追求真相的媒體人。(取材自微博)

由陳思誠編劇、監製，來牧寬、姚文逸執導，張小斐領銜主演的電影「惡意」官宣7月上映，定檔暑期。本片聚焦於雙人墜樓案，揭開網路時代網路惡意的殘酷真相。張小斐飾演執著追求真相的媒體人葉攀，在輿論漩渦中面對複雜人性。

揚子晚報報導，這次發布的定檔海報中，墜樓案的兩位當事人被淹沒在一片血字之中，血字四散蔓延直至「惡意」，極具設計感及視覺衝擊力，細節充滿解讀空間。血字中摻雜著對複雜的案件真相的客觀討論「濱江三院突發雙人墜樓慘案」、「醫院監控離奇缺失」、「巧合還是精心策畫的完美犯罪」、「嫌疑人竟在兩者之間？」還有無數的評論「拉著人家陪葬心腸太毒了」、「每一個細節都透著詭異」、「腦補著了一個血債的故事」。案件真相為何仍在探查中，網路上的討論卻引發了一場又一場的輿論風暴，指尖的惡意令人不寒而慄。

電影「惡意」講述濱江三院突發雙人墜樓案，資深媒體人葉攀深入調查，先後將護士李悅和母親尤茜推至輿論風口。然而報導引發的連鎖反應遠超預期，網路暴力席捲現實，事態逐漸失控。

在定檔預告中，張小斐飾演的媒體人葉攀在調查、發布關於案件的真相，然而隨著事件的發酵，關於真相的討論逐漸被惡意占領，網路評論如同箭矢衝擊著葉攀的內心。

據悉，這部電影「惡意」不僅復現壹同製作所擅長的懸疑類型，更是在其中疊加現實、社會元素，再一次拓寬懸疑片邊界，在保留類型片敘事張力的基礎上聚焦社會現實議題，討論信息時代高頻發生的網路惡意。

本片編劇、監製陳思誠與兩位青年導演來牧寬、姚文逸再度合作，聯手打造懸疑與社會議題的深度結合。影片將突破傳統懸疑片框架，將「網路暴力」、「輿論審判」等網路時代的特殊生態形式融入劇情，透過葉攀的視角，揭露訊息傳播中個體被標籤化、真相被情緒裹挾的荒誕現實。