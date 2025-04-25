我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

張小斐查雙人墜樓案 揭發網路「惡意」殘酷真相

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張小斐在電影「惡意」中飾演執著追求真相的媒體人。(取材自微博)
張小斐在電影「惡意」中飾演執著追求真相的媒體人。(取材自微博)

由陳思誠編劇、監製，來牧寬、姚文逸執導，張小斐領銜主演的電影「惡意」官宣7月上映，定檔暑期。本片聚焦於雙人墜樓案，揭開網路時代網路惡意的殘酷真相。張小斐飾演執著追求真相的媒體人葉攀，在輿論漩渦中面對複雜人性。

揚子晚報報導，這次發布的定檔海報中，墜樓案的兩位當事人被淹沒在一片血字之中，血字四散蔓延直至「惡意」，極具設計感及視覺衝擊力，細節充滿解讀空間。血字中摻雜著對複雜的案件真相的客觀討論「濱江三院突發雙人墜樓慘案」、「醫院監控離奇缺失」、「巧合還是精心策畫的完美犯罪」、「嫌疑人竟在兩者之間？」還有無數的評論「拉著人家陪葬心腸太毒了」、「每一個細節都透著詭異」、「腦補著了一個血債的故事」。案件真相為何仍在探查中，網路上的討論卻引發了一場又一場的輿論風暴，指尖的惡意令人不寒而慄。

電影「惡意」講述濱江三院突發雙人墜樓案，資深媒體人葉攀深入調查，先後將護士李悅和母親尤茜推至輿論風口。然而報導引發的連鎖反應遠超預期，網路暴力席捲現實，事態逐漸失控。

在定檔預告中，張小斐飾演的媒體人葉攀在調查、發布關於案件的真相，然而隨著事件的發酵，關於真相的討論逐漸被惡意占領，網路評論如同箭矢衝擊著葉攀的內心。

據悉，這部電影「惡意」不僅復現壹同製作所擅長的懸疑類型，更是在其中疊加現實、社會元素，再一次拓寬懸疑片邊界，在保留類型片敘事張力的基礎上聚焦社會現實議題，討論信息時代高頻發生的網路惡意。

本片編劇、監製陳思誠與兩位青年導演來牧寬、姚文逸再度合作，聯手打造懸疑與社會議題的深度結合。影片將突破傳統懸疑片框架，將「網路暴力」、「輿論審判」等網路時代的特殊生態形式融入劇情，透過葉攀的視角，揭露訊息傳播中個體被標籤化、真相被情緒裹挾的荒誕現實。

上一則

遊歐「3天被偷2次」被疑炒作…「有翡」男星喊：真的沒有人管管嗎？

下一則

邰智源32年前婚宴大咖雲集 這位「伴郎」遭刪除

延伸閱讀

交往6年 「暮光女」克莉絲汀史都華與編劇女友結婚了

交往6年 「暮光女」克莉絲汀史都華與編劇女友結婚了
「星際大戰」新作定檔2027 萊恩葛斯林擔綱主演

「星際大戰」新作定檔2027 萊恩葛斯林擔綱主演
觀影說劇／「獨一無二」定檔 揭張婧儀青春成長痛

觀影說劇／「獨一無二」定檔 揭張婧儀青春成長痛
全球票房破20億美元 「哪吒2」日本定檔

全球票房破20億美元 「哪吒2」日本定檔

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話