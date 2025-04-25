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周杰倫巡演火熱 看不到本尊的大屏區…票也賣光

娛樂新聞組／綜合報導
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周杰倫近兩年的演唱會場場大爆滿。(取材自微博)
周杰倫近兩年的演唱會場場大爆滿。(取材自微博)

樂壇天王周杰倫於4月25日起連續三天在大陸南寧舉行「嘉年華」世界巡演，主辦單位日前展開第三波售票，特別加開「特價大屏觀演區」，票價介於380至480人民幣（約52-65美元），據悉，該區視線被嚴重遮擋，即使用望遠鏡也無法看到舞台。不過，門票仍在開賣後被迅速搶購一空，人氣相當高。

綜合九派新聞、觀察者網報導，周杰倫門票價格從380至2000人民幣不等，而這次開售的「特價大屏觀演區」，票價介於380至480人民幣。不過，貓眼售票平台就「視覺不良座位」特別提醒，因為該場演出部分節目內容設計及舞美音響設計，演出人員表演非固定站位，可能導致個別區域存在有限的「視覺不佳或局部被遮擋現象」，如購票人完成購票，即代表已知曉並接受其可能存在的風險。

對此，網友評價不一，有人認為，這樣的售票方式「吃相難看」，大罵買視線遮蔽區的人是「冤大頭」；但也有網友表示，官方並未欺瞞，這是「一個願打，一個願挨」、「介意的人可以不買」，還有人感嘆，「周董真的太火紅了，沒辦法呀」、「本來就一票難求了，只要能入場，坐哪粉絲都沒差吧」。

據了解，周杰倫近兩年的演唱會場場火爆。 日前周杰倫廈門站演唱會門票正式開賣，據貓眼平台顯示，預約搶票人數突破260萬，創廈門演唱會歷史新高。開票僅3秒，81000張票被搶購一空。而三亞站演唱會，場內觀演總人數估達12.74萬人次，帶動綜合消費超過11億元。

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會南寧站於4月25日開始，連開3天，目前所有門票早已售完。

周杰倫

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