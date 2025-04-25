外在美VS.內在美… 趙露思說「化妝是尊重自己」 惹網友舌戰

趙露思自爆就算生病時，每天仍堅持化妝。(取材自微博)

大陸女星趙露思 去年年底病倒送醫，後證實罹患憂鬱症 、失語症 等，全面停工休養，直到今年1月底才漸漸復出，日前更投身公益真人秀「小小的勇氣」。演藝工作正漸漸回歸正軌的她，近日卻因為一句「化妝是尊重自己」的發言，再次成為輿論焦點。

近日，趙露思出席活動時談到自己生病時，每天仍然都在化妝，她表示，「我今天看到了很多的美妝博主，因為一開始我就是看你們的視頻學的化妝，我其實生病的時候每天也在化妝，因為我覺得女生自己要喜歡自己，愛上自己是一個很重要的事情。我覺得化妝是在尊重自己的事情」。

趙露思進一步解釋，化妝不僅是外在修飾，更是自我認同的儀式，「當我化完妝，就像穿上鎧甲，能更自信地面對世界」。

趙露思這番言論，立刻在網上引起廣泛討論，有網友同意她的論點，認為適當打扮確實可以提升自信；但也有人不以為然，強調內在美才是最重要的，況且過度追求外在可能會忽視內在成長。

其實，趙露思一直以來都堅持做自己喜歡的事，而且不只是說說，是真的在實踐自己的「化妝自由」理念，就算被網友嫌棄「不夠專業」，她仍積極練習，提升自己的技藝。

近日，她接下高奢化妝品品牌代言，最新釋出的廣告照中可見，她身穿粉色洋裝展現甜美風格，臉上的妝容也不再和過去一樣看起來死氣沉沉，而是畫上飽滿的腮紅和打亮，整個人看起來亮麗不少，網友們也紛紛表示，趙露思還是適合這種元氣感的妝造。

值得一提的是，品牌為趙露思推出1109份限量禮盒，一組售價800人民幣，結果搶購一空，連帶其他產品，共賣出862萬人民幣，讓網友大讚趙露思魅力不減、帶貨能力依舊。