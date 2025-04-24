新生代歌手石凱人設翻車 被爆訂過婚、出軌

石凱被曝光疑似訂婚視頻和語音對話紀錄。(取材自微博)

憑藉綜藝「聲入人心」出道的大陸新生代歌手石凱，去年10月被爆出軌、冷暴力斷崖式分手前女友，一度惹來爭議。近日，自稱石凱前女友姊姊的網友在社交平台上曝光疑似石凱的訂婚視頻和語音對話紀錄，還發文「事實永遠是事實，造不了假」。相關事件引發熱議，秒登熱搜。

錄音中，自稱石凱前女友姊姊的網友發了11頁長文，陳述她的妹妹「依依」至今仍持續遭受石凱粉絲的謾罵，而石凱為了維護個人事業，至今不解釋、不回應、不作為，如今公開只是想要保護妹妹。

該網友明確指出兩人戀愛時間線、戀愛期間的矛盾與傷害，以及兩人曾於去年2月訂婚。期間，石凱曾多次出軌，與其他異性曖昧，隱藏真實行蹤徹夜在外玩樂，被發現後也只會推說是女方格局小、心眼小。

錄音檔中，有女生質問疑似石凱的男生，「我跟你在一起七年，你出軌、騙我，多少次了還記得清嗎？」男方只是「嗯」了一聲後，表示自己記不清了。在隨後的一連串質問下，男方長時間沉默不，最後表示沉默是因為自己沒理。

此前，石凱曾被曝訂過婚、出軌等內容引熱議。對此，石凱轉發律師聲明，否認出軌、PUA女性、非和平分手等爆料，律師聲明也要求相關發布用戶立即刪除侵權內容。

據悉，石凱首次參加的綜藝是2018年「聲入人心第一季」；2019年3月，他推出個人首張數位單曲「麋鹿王」； 2019年11月，以「學院學員」的身分參加真人秀綜藝「明星大偵探之名偵探學院第一季」； 2024年4月，發行首張實體專輯「數星一整夜」；同年並參加音樂競演綜藝「披荊斬棘第四季」，人氣漸升。