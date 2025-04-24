陳曉離婚後第一部戲…「大生意人」當起大男主

「大生意人」被視為陳曉離婚後的關鍵作品。（取材自微博）

大陸男星陳曉 今年2月宣告與陳妍希 離婚，隔月出席活動因氣色太好被指「回春了」。有網友認可他低調處理離婚的態度，但對妻子冷暴力、缺席岳父喪禮等行為仍有爭議。如今他主演的新戲「大生意人」開始宣傳，算是離婚後首部推出作品，劇中與女主角孫千上演「古裝版史密斯夫婦」對決。

陳曉的「大生意人」去年8月殺青，他飾演徽商「古平原」，從書生搖身成為商場謀略者，雖然平時縱橫商場，但到了女主角孫千面前，馬上矮了一截，他喊「大丈夫眠花宿柳乃常事」，卻一腳被孫千給踹了，很有反差效果。

「大生意人」改編自趙之羽的同名小說，堪稱是呈現清朝政商關係的超級大作。陳曉為戲敬業剃了光頭，頭頂髮際處還是漂亮的花瓣造型，被網友大讚是最帥光頭，像極七年前主演「那年花開月正圓」的光頭模樣。當年陳曉在「那年花開月正圓」飾演「沈星移」相當搶眼，但那部劇是標準大女主劇，所有亮點還是在孫儷 身上。這次「大生意人」大女主換成了大男主。

「大生意人」被視為陳曉離婚後的關鍵劇集，能否受歡迎翻轉形象，備受矚目。關於他跟趙麗穎、毛曉彤的緋聞，工作室也跟其他相關問題一樣一概不回，此外也參與公益活動，還在家鄉合肥義務授課，帶學生跑步、請吃拉麵、推薦機會，一路以來對外的沉默，如今看來有種「讓作品說話」的意圖。