李連杰消失5年無預警現身 突爆「第5個孩子」成年了

李連杰消失五年突在微博發文，掀起熱議。(取材自微博)

動作巨星李連杰 近年來鮮少出現在螢光幕前，沒想到幾乎不用微博 的他，竟在消失五年之後，無預警發表新文章，更透露自己第五個「孩子」成年了（和第一任妻黃秋燕生兩女，和利智也生兩女)。

李連杰無預警在微博更新貼文，寫下：「今天壹基金18歲了，回想起當時之所以定今天為它的生日，是因為4.19也是我女兒Jane的生日，當時我就在想，要把壹基金像孩子一樣地培養起來，如今這個孩子成人了，但愛不會畢業。」

不僅如此，李連杰連續三天發文，都是與基金會有關的貼文：「19日自發性起到2024年底，壹基金共獲得超過98.7億人次捐贈支持及信任託付，這個孩子是大家一起撫養長大的。」同時，更許願，「每人種下一顆善的種子，它會開出漫山遍野美麗的花」。

向華強的妻子「向太」陳嵐也發文說：「今天是個好日子。乾女兒Jane（李真好）生日快樂，也是壹基金18歲生日！從李連杰要創辦開始我們就立刻拿500萬創辦資金，默默地支持它，好快呀18年了！希望越來越好可以幫助更多的人！」可見他們的好交情。