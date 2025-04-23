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月嫂曬合照「美人魚」林允遭疑祕密生子 氣炸闢謠：已走法律程序

世界新聞網／輯
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星女郎林允（右）與演藝圈知名月嫂「鐘姐」合照，引起網友猜測她已經偷偷結婚生子了。（取材自微博）
星女郎林允（右）與演藝圈知名月嫂「鐘姐」合照，引起網友猜測她已經偷偷結婚生子了。（取材自微博）

周星馳電影「美人魚」走紅的29歲女星林允，近日因一張與「明星月嫂」鍾姐的合照引發婚育猜測，相關話題今（23日）衝上微博熱搜榜首。林允隨即強硬回應：「全是造謠！已走法律程序」。

網路流傳林允與曾服務Angelababy等藝人的金牌月嫂「鍾姐」合影，由於鍾姐專接明星產後護理，加上照片背景似豪宅庭院，引發「隱婚生子」聯想。知名出版人張小波起初留言「這不是我家院子嗎？」後續發文澄清：「這是兩年前林允來吃小龍蝦時拍的」，間接證實照片僅是普通聚會。

「堅決抵制給女性造黃謠！」林允在微博罕見動怒，強調這是「第一次也是最後一次回應」。

粉絲翻出該合照攝於2022年夏季，當時她正拍攝「不完美受害人」，身形纖瘦無孕相。律師分析，若捏造「代孕」等不實訊息，恐涉「刑法」誹謗罪，最高可處3年徒刑。

這已是林允本月二度捲入謠言，先前才被謠傳與喜劇演員沈騰有染。業內人士透露，所謂「明星月嫂」實為高端家政仲介，常與藝人合作短期保母服務，未必與生育相關。網友感慨：「女星曬合照就被傳懷孕，反映社會對女性價值的狹隘想像。」

微博 周星馳 Angelababy

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