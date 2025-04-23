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田麗「獵金」成富婆 火辣深溝利誘小鮮肉

記者陳穎／綜合報導
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田麗(右)和在「獵金·遊戲」利誘歐豪。(取材自YouTube)
田麗(右)和在「獵金·遊戲」利誘歐豪。(取材自YouTube)

由天王劉德華和林小強監製，「拆彈專家」系列導演邱禮濤執導，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等強大陣容主演的金融犯罪鉅製「獵金·遊戲」，電影正式預告發布，驚現股市中的各種潛規則，劉德華更大膽地對倪妮表示可以為股市賣身，而股市新人歐豪則是被田麗扮的富婆利誘示好，讓他直呼「一入股市深似海」。

買股票有如全民運動，再加上美國對全世界的關稅政策，讓股市天天起伏不定，股票漲跌成為全民熱議話題，電影「獵金·遊戲」正是切中股市的話題，真實呈現富豪們操控股市，把散戶當韭菜收割的狀況。「獵金·遊戲」不但是職場新人的生存警示錄，更是映射了現實生活中股票漲跌的各種騙局，各式打著一夜爆富、財富自由的口號，都是要收割韭菜劇本的甜美包裝。

電影預告中，可以見到投資市場的殘酷真相，更藉由社會新鮮人歐豪到證券公司的實習生涯見到股市各種光怪陸離的潛規則，甚至被扮演女強人富婆的田麗看上，開出高價利誘，他也因股市的操作，而被扮演他多年好友的劉以豪生氣怒揍一拳，經歷各種挫折及幻滅中，讓他從熱血青年變成麻木工具人，而身為資深股市操盤者的劉德華更語出驚人，對著倪妮表示自己可以為了股市賣身，都顯示了這場商戰的深不可測。

「獵金·遊戲」描述金融高才生高寒（歐豪飾）因好友楚峰（劉以豪飾）的家族企業「卓通」進行上市籌備，得到國際投資銀行「藍石」的實習機會，一到公司就不得副總裁李海倫（黃奕飾）的重視，但首席分析師Todd（劉德華飾）很賞識他。

當海倫開啟「HC工業」的公開招股籌備，Todd看出風險，不同意此案，但海倫利誘高寒倒戈，高寒在壓力下背叛Todd，讓Todd離開此行業，高寒則平步青雲。海倫將「卓通」上市工作委任給高寒，但她聯合「卓通」的競爭對手展開惡意收購，楚峰父親因受刺激去世。高寒極度後悔，求Todd出山相助，他們是否能逆勢翻盤，奪回控股權。

劉德華在「獵金·遊戲」一頭花白的頭髮現身，扮演股市操般高手。(圖／華映娛樂提供)
劉德華在「獵金·遊戲」一頭花白的頭髮現身，扮演股市操般高手。(圖／華映娛樂提供)

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