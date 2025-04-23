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才甩逃稅惡名 宋祖兒坦誠身體這部分一大一小

娛樂新聞組／即時報導
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宋祖兒承認自己有大小眼。（取材自微博)
宋祖兒承認自己有大小眼。（取材自微博)

大陸女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬人民幣(約622萬美元)，遭到封殺近兩年。近日，她和任嘉倫主演的古裝神話魔幻劇「無憂渡」突然空降開播，看來平安度過稅務風波。近日宋祖兒劇宣時，打破常規，以一種意想不到的坦誠態度回應大小眼的問題。

近期，宋祖兒、任嘉倫主演的《無憂渡》熱播，不少網友發現劇中宋祖兒雙眼大小不同，有網友猜測：宋祖兒飾演的半夏有「陰陽眼」，因此雙眼不同，或是劇

宋祖兒（左）和任嘉倫在「無憂渡」中有精采互動。(取材自微博)
宋祖兒（左）和任嘉倫在「無憂渡」中有精采互動。(取材自微博)
情需要？

在某個節目中，當主持人提到這一話題，說宋祖兒劇裡左右眼兩邊眼妝不一樣，妝造很用心時，宋祖兒尷尬笑也打破偶像包袱，她說自己就只是因為大小眼緣故，眼睛不對稱，還沒到能控制自己眼睛大小的程度。這樣的回答，網友紛紛評論：「宋祖兒好誠實一女的」，展現了她的真誠和坦率。

阮經天（右）和宋祖兒合作「舌尖上的心跳」。（取材自微博)
阮經天（右）和宋祖兒合作「舌尖上的心跳」。（取材自微博)

26歲宋祖兒是童星出身，7歲就出道，16歲曾赴美留學3年，返國後曾以「九州縹緲錄」獲華鼎獎中國古裝體材電視劇最佳女演員獎，也曾以「喬家的兒女」入圍飛天獎，被票選為95後四小花之列。對台灣觀眾而言，宋祖兒最知名的是跟大她16歲的阮經天談「叔姪戀」，兩人合作「舌尖上的心跳」爆出戀情。

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