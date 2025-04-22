楊紫瓊曬合照悼念教宗方濟各 好萊塢眾星同哀傷

楊紫瓊（左）貼近教宗方濟各拍照。(取材自Instagram)

梵蒂岡21日宣布，羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis)21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲，死因為腦中風和心臟衰竭。好萊塢名人在教宗逝世的消息公開後，包括奧斯卡影后楊紫瓊 、名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及羅素克洛（Russell Crowe）發文悼念。

楊紫瓊（左起）曾偕夫婿尚陶德與教宗方濟各會面。(取材自Instagram)

楊紫瓊於 22 日下午在個人社群媒體上發文，悼念羅馬天主教教宗方濟各的辭世。她在貼文中形容方濟各是「謙卑、慈悲與勇氣的燈塔」，並讚揚他一生致力於為最弱勢的群體發聲，提醒世人以恩慈行走人生道路。此外，她也回憶起過去與教宗的溫暖互動，並特別提及他對聯合國道路安全工作的支持。她表示：「他的慈悲真正感動了世界。願他的精神延續在我們對他人付出的每一個愛的行動中。」最後，她以「安息吧，聖父」向這位備受敬愛的宗教領袖致敬。

李奧納多狄卡皮歐（右）因為拍攝氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》，與教宗方濟各會面。(路透資料照片)

李奧納多狄卡皮歐2016年因為拍攝氣候變遷紀錄片「洪水來臨前」，拜訪梵蒂岡與教宗會面。22日他在社群上貼出當時會面的照片並表示，「教宗是我們這時代最非凡的精神領袖，他留下來的會繼續啟發世界各地的環保人士，願他安息」。

馬丁史柯西斯（左）多次與教宗方濟各會面，他表達了對教宗的崇敬。(路透資料照片)

馬丁史柯西斯在生涯中也多次與教宗會面，包括在他2016年電影「沉默」（Silence）首映時以及在宣布即將拍攝有關耶穌的電影之前。他表達了對教宗的崇敬：「這對我來說是深重的損失——我有幸認識他，我會懷念他的存在與他的溫暖。」「他在各方面都是一位了不起的人，他渾身散發著智慧與善良，他對於『良善』有著堅不可摧的信念；他靈魂深處明白，無知是人類最大的災難之一，對我來說，我很幸運能認識他，我會想念他的存在與溫暖，世界的損失很巨大，但他留下了一盞永不熄滅的燈。」

羅素克洛則簡短寫道：「在羅馬雖然是美好的一天，對於信徒來說卻是悲傷的日子，願教宗方濟各安息。」