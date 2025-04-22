觀影說劇／董子健太討人厭 恐拖垮孫儷「蠻好的人生」？

董子健在「蠻好的人生」飾演落魄富二代，人設不討喜，還被嫌戲分太多。(取材自微博)

大陸女星孫儷 新劇「蠻好的人生」近日開播，收視率2.7一舉登頂，口碑也一路攀升，但有網友吐槽，男主董子健的戲分太多，而且他在劇中的「落魄富二代」人設十分不討喜，讓人想要棄劇，甚至有人擔心他會拖垮孫儷。

綜合媒體報導，「蠻好的人生」講述保險 業務胡曼黎（孫儷飾）在以為自己將迎來人生巔峰之時，突遭競爭對手抹黑、老公出軌，事業、婚姻雙雙墜入谷底，她還被公司開除，而始作俑者竟是初入保險業的落魄富二代「薛曉舟（董子健飾）」。

董子健飾演的落魄富二代薛曉舟，是一個「成長型」男主，他在劇中頻頻闖禍、不知變通，很容易讓觀眾陷入不耐煩情緒，甚至有人覺得他的戲太多，搶走孫儷「大女主」風采。

其實，董子健不光是戲裡的富二代，現實世界也堪稱演藝圈「天之驕子」，他的母親是娛樂圈「第一經紀人」王京花，曾捧紅范冰冰、李冰冰 ，父親董志華是京劇武生，也曾演過不少電影。

董子健外型不夠高大帥氣，但出道以來資源頂配，合作過許多大導演、大咖明星，外界普遍認為，他靠的就是家世背景，直到他憑「青春派」拿下影帝，演技才獲得肯定。

這次董子健被吐槽的關鍵，是因為角色本身太容易讓人聯想到他的星二代身分。

不少網友說，愈看愈覺得董子健是本色出演，劇中的他能力不好就算了，還不識好歹、趾高氣昂。但也有觀眾說，應該是董子健演技太好，才讓人愈看愈生氣。