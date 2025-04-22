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五月天無預警合體「難哄」白敬亭、章若楠 全場嗨爆

娛樂新聞組╱綜合報導
五月天跟章若楠(右三)在後台相見歡。(取材自Instagram)
五月天跟章若楠(右三)在後台相見歡。(取材自Instagram)

由白敬亭、章若楠主演的電視劇「難哄」，創下逾15億播放量，雖然已經大結局，但該劇熱度不減，連帶由五月天演唱的主題曲「任性」也深受觀眾喜愛。近日，五月天到天津開唱，不僅章若楠第二場現身台下觀賞，白敬亭也在第三場驚喜上台合唱，讓全場觀眾暴動。五月天更和白敬亭約定未來當他舉行演唱會，雙方一定還要在台上合作。

「任性」由五月天主唱阿信包辦詞、曲創作，他在演唱會上說，可能有人看「難哄」時不小心略過片頭，「今天不讓你們略過一分一秒，讓我們歡迎屬於我們大家的桑延（劇中角色）」。

全場觀眾的情緒瞬間沸騰，而演出「難哄」女主角的章若楠也沒錯過演唱會，前一場演出時藏身台下朝聖，還到後台跟五月天合照。

阿信大讚白敬亭唱得很棒，又說因為伴奏聲太大，要求白敬亭清唱一小段，然後話鋒一轉爆料彩排內幕，只見白敬亭緊張到發抖，白敬亭解釋：「今天的舞台對我意義非凡，愈重視愈緊張。」

接著雙方合唱金曲「步步」，是陪伴白敬亭一路成長的歌曲，他說在各個成長階段當中，聽五月天的歌得到很多力量，阿信忍不住笑問：「是從幼稚園嗎？」讓全場笑成一片。

五月天跟白敬亭(前排左)相約未來還要合作。(圖／相信音樂提供)
五月天跟白敬亭(前排左)相約未來還要合作。(圖／相信音樂提供)

五月天 章若楠

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