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「國色芳華」CP楊紫、李現同框 網敲碗別讓續集冷了

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫(左)、李現同框噘嘴比YA，氣氛超好。(取材自微博)
楊紫(左)、李現同框噘嘴比YA，氣氛超好。(取材自微博)

國色芳華」年初收穫好口碑與收視，男主李現近日在社交平台曬出與楊紫合照，並配文「好久不見呀，何惟芳」，隨後楊紫轉發表示「好久不見呀，蔣長揚」，照片中的兩人噘嘴比耶，氣氛超好。

李現以「親愛的，熱愛的」一砲而紅，坐穩「現男友」的男神地位，喜歡攝影的他近日用鏡頭記錄下鳥兒美麗動態，作品獲得生態環境部的認可點讚，也帶火「打鳥」這件事。楊紫2024年有三部劇集播出，分別是古裝劇「長相思2」、都市愛情劇「承歡記」及與李現搭檔的古裝劇「國色芳華」，均獲得不錯的市場反響。

李現和楊紫本來就是好同學，交情蠻好的，兩人合照互相以角色名字問候，李現表示「好久不見呀，何惟芳」，她轉發回應「好久不見呀，蔣長揚」，讓劇迷又想起「國色芳華」的續集「錦繡芳華」不知何時要播，直呼等不及了。

之前傳廣電總局潛規則是陸劇拆成兩部播的話，要相隔1年左右，據悉，「國色芳華」第二季「錦繡芳華」預計明年才會播出，對此，不少網友大呼等不及，紛紛表示「一、二季隔太久熱度會冷卻」、「根本不夠看啊」、「不怕像『長相思2』口碑翻車」。而關於第二部的劇情，何惟芳和蔣長揚都有更多的成長，特別是蔣長揚。

李現 楊紫 國色芳華

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