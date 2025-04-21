孫儷新劇嗆渣男老公、手撕小三 網讚：恭迎熹貴妃回宮

孫儷在新戲「蠻好的人生」中飾演縱橫職場20年的保險王牌業務。（圖／愛爾達電視提供）

孫儷 主演全新都市陸劇「蠻好的人生」，以乾淨俐落短髮西裝造型亮相，變身縱橫職場20年的保險 王牌業務「胡曼黎」，劇情融合出軌、小三交鋒、職場霸凌等元素，戲裡她是事業女強人，面對家庭則狠斬劈腿渣夫、開撕小三，霸氣幹練作風，讓網友大讚超越她的經典代表作「後宮甄嬛傳 」。

「蠻好的人生」尚未播出就吸引超過300萬人搶先預約，正式開播後更是話題不斷，短短24小時內微博戲劇相關的討論量就突破3800萬次，被譽為「2025年都市劇最大黑馬」。劇情一開始，面對丈夫的出軌外遇，孫儷沒有情緒崩潰、大吼大叫，反而冷靜理智地在丈夫的公開活動上，眾目睽睽下直接唸出對方和小三的「情書」，讓丈夫在台上面有難色、無地自容，而孫儷這段精彩的演技也讓觀眾看得大呼過癮，大讚「恭迎熹貴妃回宮」、「娘娘這是從古代殺回現代了」、「果然復仇這領域還得是嬛嬛」。